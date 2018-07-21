Выступление московского школьника стало сенсацией на британском шоу «Голос»

Мальчик из России стал настоящей звездой второго сезона шоу «Голос. Дети», которое стартовало в Великобритании . Когда Ярослав Якубчук впервые вышел на сцену и исполнил арию из оперы Турандот итальянского композитора Джакомо Пуччини, члены жюри не смогли устоять и единогласно отдали за него свой голос.

Следующее выступление проходило в формате поединка, когда на сцену вышли сразу трое претендентов. Здесь московский школьник также затмил своих соперниц и пробился в полуфинал.

Примечательно, что на родине молодой талант не разглядели. В прошлом году Якубчук участвовал в прослушивании российской версии шоу, но не прошел этап слепых прослушиваний. В итоге его даже не показали на экранах. Однако теперь он твердо намерен дойти до финала и получить главный приз в 30 тысяч фунтов, которые можно потратить на обучение.