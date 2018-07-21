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Не понравившийся российскому жюри «Голоса» мальчик покорил британцев
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Не понравившийся российскому жюри «Голоса» мальчик покорил британцев 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Амител
Не понравившийся российскому жюри «Голос. Дети» 11-летний москвич Ярослав Якубчук прошел слепое прослушивание в британской версии шоу. Теперь он будет бороться с соперниками в полуфинале. Талант мальчика моментально покорил именитое жюри. Странно, но в российской версии шоу юное дарование не сумело пробиться через фильтр и его выступление даже не включили в эфир, пишет «МК»
В Британии Якубчук спел арию Nessun dorma («Пусть никто не спит») из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини. Почти сразу к мальчику повернулся Уильям Адамс — Will. i.am из The Plack Eyed Peas — вскоре обернулись актриса Пикси Лотт и музыкант Дэнни Джонс. Теперь же, в британском «Голосе», Якубчук выбрал в качестве наставника Will. i.am и прошел в полуфинал, исполнив с двумя другими конкурсантами композицию Bring Me To Life группы Evanescence. Адамс в свою очередь заявил, что ему есть чему поучиться у юного дарования, и отметил, что услышал одно из самых впечатляющих выступлений в своей жизни.
Якубчук родился в Москве, но когда ему было всего три месяца, семья переехала в Великобританию. Среди увлечений мальчика — пение в церковном хоре, плавание и футбол.
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