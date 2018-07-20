Ещё
Скандально известный депутат выплатил миллион пострадавшему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандально известный депутат выплатил миллион пострадавшему 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский выплатил компенсацию избитому им дачнику. Об этом сообщает Волжский районный суд.
Полянский удовлетворил требования иска Юрия Констра о выплате денежных средств, в связи с чем суд прекратил производство по делу.
Напомним, конфликт между депутатом и дачником произошел 2 сентября 2017 года. Алексей Полянский прибыл в садоводческое товарищество «Элита» с бульдозером и людьми, чтобы «расчистить» несколько участков. То, что произошло далее, тысячи саратовцев увидели в ютубе. Дачники перекрыли дорогу спецтехнике, требуя объяснений. Полянский заявил, что уплатил за аренду 40 тысяч рублей и начал требовать с местных жителей документы, доказывающие их права на землю. Сам же он никаких документов показывать не стал. Депутат сказал, что на участках проведут работу по благоустройству для всех. Не убедив дачников в своей правоте, Полянский вступил в конфликт с молодым человеком, снимавшим происходящее на камеру мобильного телефона. Словесная перепалка закончилась тем, что у гордепа сдали нервы, и он бросился на оппонента с кулаками. После произошедшего Полянский ретировался, то ли решив, что конфликт исчерпан, то ли испугавшись угроз очевидцев о вызове полиции.
По словам потерпевшего, ему были нанесены физические и нравственные страдания, что Алексей Полянский компенсировал суммой в один миллион рублей. Нравственные же страдания жителей, которые наблюдали за поведением парламентария в Интернете, могли бы существеннее «подразорить» незадачливого депутата.
САРАТОВ24: последние новости
Николай Панков остался недоволен работой саратовских коммунальщиков Представители регионального Минобраза не явились на заседание комитета облдумы по соцполитике В регионе уродилась высокобелковая пшеница
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии263
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России301
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Тест: Азовское море или Черное?2
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение