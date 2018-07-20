Скандально известный депутат выплатил миллион пострадавшему

Депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский выплатил компенсацию избитому им дачнику. Об этом сообщает Волжский районный суд.

Полянский удовлетворил требования иска Юрия Констра о выплате денежных средств, в связи с чем суд прекратил производство по делу.

Напомним, конфликт между депутатом и дачником произошел 2 сентября 2017 года. Алексей Полянский прибыл в садоводческое товарищество «Элита» с бульдозером и людьми, чтобы «расчистить» несколько участков. То, что произошло далее, тысячи саратовцев увидели в ютубе. Дачники перекрыли дорогу спецтехнике, требуя объяснений. Полянский заявил, что уплатил за аренду 40 тысяч рублей и начал требовать с местных жителей документы, доказывающие их права на землю. Сам же он никаких документов показывать не стал. Депутат сказал, что на участках проведут работу по благоустройству для всех. Не убедив дачников в своей правоте, Полянский вступил в конфликт с молодым человеком, снимавшим происходящее на камеру мобильного телефона. Словесная перепалка закончилась тем, что у гордепа сдали нервы, и он бросился на оппонента с кулаками. После произошедшего Полянский ретировался, то ли решив, что конфликт исчерпан, то ли испугавшись угроз очевидцев о вызове полиции.

По словам потерпевшего, ему были нанесены физические и нравственные страдания, что Алексей Полянский компенсировал суммой в один миллион рублей. Нравственные же страдания жителей, которые наблюдали за поведением парламентария в Интернете, могли бы существеннее «подразорить» незадачливого депутата.