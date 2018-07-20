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В Севастополе начал работу центр мониторинга пассажирских перевозок
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В Севастополе начал работу центр мониторинга пассажирских перевозок 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Об этом сообщает SevastopolMedia.
Как рассказал заместитель директора профильного ведомства Артем Гришин, «мониторинг движения городского общественного транспорта осуществляют сотрудники специального отдела контроля». Он уточнил, что сейчас проходит проверка корректности поступающей информации, а также уточняются технические аспекты взаимодействия разных информационных систем.
«Параллельно сотрудниками департамента оттачиваются навыки работы за автоматизированными рабочими местами», — сказал Гришин.
Уточняется, что центр мониторинга имеет удаленный доступ к системе единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя, веб-камерам. Кроме этого, он контролирует информацию о передвижении 714 маршрутных транспортных средств. Как подчеркнул замдиректора профильного ведомства, это позволит в режиме реального времени контролировать основную часть перевозок разными видами транспорта, оперативно реагировать на жалобы и мгновенно связываться с перевозчиками.
«Самое главное — мы сможем принимать решения на основании объективных данных о дорожно-транспортной ситуации в городе», — сказал Гришин.
«ФедералПресс» напоминает, что перевозчиков Севастополя переведут на регулируемый тариф до конца лета.
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