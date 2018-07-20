В Севастополе начал работу центр мониторинга пассажирских перевозок

Об этом сообщает SevastopolMedia.

Как рассказал заместитель директора профильного ведомства Артем Гришин , «мониторинг движения городского общественного транспорта осуществляют сотрудники специального отдела контроля». Он уточнил, что сейчас проходит проверка корректности поступающей информации, а также уточняются технические аспекты взаимодействия разных информационных систем.

«Параллельно сотрудниками департамента оттачиваются навыки работы за автоматизированными рабочими местами», — сказал Гришин.

Уточняется, что центр мониторинга имеет удаленный доступ к системе единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя , веб-камерам. Кроме этого, он контролирует информацию о передвижении 714 маршрутных транспортных средств. Как подчеркнул замдиректора профильного ведомства, это позволит в режиме реального времени контролировать основную часть перевозок разными видами транспорта, оперативно реагировать на жалобы и мгновенно связываться с перевозчиками.

«Самое главное — мы сможем принимать решения на основании объективных данных о дорожно-транспортной ситуации в городе», — сказал Гришин.