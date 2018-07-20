Набор абитуриентов стартовал в колледже железнодорожного и городского транспорта

На всех четырех площадках образовательного учреждения, в том числе и в структурном подразделении, расположенном в районе Богородское , идет прием юношей и девушек.

Свои документы для поступления в колледж железнодорожного и городского транспорта начала подавать богородская молодежь. Прием абитуриентов осуществляется на всех четырех площадках колледжа. Единая приемная комиссия для всех территорий и специальностей расположена по адресу: ул. Каланчевская, д. 26, стр. 1. Абитуриенты могут выбрать более чем из 16 направлений подготовки.

Стоит отметить, что в приемной комиссии можно получить ответы на все интересующие их вопросы, узнать о направлениях подготовки, правилах приема. Кроме того следить за ходом приема 2018 года можно будет на сайте учреждения: http://gk52.mskobr.ru/docs/.

В Богородском структурное подразделение колледжа расположено по адресу: у. Бойцовая, д. 6, к. 8Б.