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Набор абитуриентов стартовал в колледже железнодорожного и городского транспорта
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Набор абитуриентов стартовал в колледже железнодорожного и городского транспорта 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На всех четырех площадках образовательного учреждения, в том числе и в структурном подразделении, расположенном в районе Богородское, идет прием юношей и девушек.
Свои документы для поступления в колледж железнодорожного и городского транспорта начала подавать богородская молодежь. Прием абитуриентов осуществляется на всех четырех площадках колледжа. Единая приемная комиссия для всех территорий и специальностей расположена по адресу: ул. Каланчевская, д. 26, стр. 1. Абитуриенты могут выбрать более чем из 16 направлений подготовки.
Стоит отметить, что в приемной комиссии можно получить ответы на все интересующие их вопросы, узнать о направлениях подготовки, правилах приема. Кроме того следить за ходом приема 2018 года можно будет на сайте учреждения: http://gk52.mskobr.ru/docs/.
В Богородском структурное подразделение колледжа расположено по адресу: у. Бойцовая, д. 6, к. 8Б.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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