Ещё
Названа стоимость саммита Россия — США в Хельсинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа стоимость саммита Россия — США в Хельсинки 

360tv.ru 1 час назад
Организация и проведение встречи президентов России и США в финской столице обошлись более чем в четыре миллиона евро. Такие данные привел портал Yle со ссылкой на министерство внутренних дел Финляндии.
Согласно сложившейся международной традиции, страна-хозяйка мероприятия оплачивает расходы на его проведение.
Большая часть расходов недавнего саммита пришлась на МВД. Этому ведомству выделили 2,7 миллиона евро. Деньги потратили на усиленную работу полиции в Хельсинки.
Значительный счет в 1-1,15 миллиона евро выставлен и министерству иностранных дел. Речь идет о средствах на аренду дворца «Финляндия» под пресс-центр и организацию его работы.
Итоговую сумму трат назовут осенью.
Саммит, на котором встретились Владимир Путин и Дональд Трамп, состоялся 16 июля. Спустя несколько дней американский лидер заявил, что с нетерпением ждет новой встречи. В Кремле начали подготовку к очередному саммиту.
360tv.ru: последние новости
Оленя пытались поймать в техцентре на западе Москвы. Видео Стали известны подробности смерти Изы Высоцкой Радиационные плиты заменили на набережной в Тюмени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии263
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России301
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Тест: Азовское море или Черное?2
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение