Организация и проведение встречи президентов России и США в финской столице обошлись более чем в четыре миллиона евро. Такие данные привел портал Yle со ссылкой на министерство внутренних дел Финляндии.
Согласно сложившейся международной традиции, страна-хозяйка мероприятия оплачивает расходы на его проведение.
Большая часть расходов недавнего саммита пришлась на МВД. Этому ведомству выделили 2,7 миллиона евро. Деньги потратили на усиленную работу полиции в Хельсинки.
Значительный счет в 1-1,15 миллиона евро выставлен и министерству иностранных дел. Речь идет о средствах на аренду дворца «Финляндия» под пресс-центр и организацию его работы.
Итоговую сумму трат назовут осенью.
Саммит, на котором встретились Владимир Путин и Дональд Трамп, состоялся 16 июля. Спустя несколько дней американский лидер заявил, что с нетерпением ждет новой встречи. В Кремле начали подготовку к очередному саммиту.