Семейный клуб «Кайманчик» собирается в Карелию 

Покорить Карельские озера решили участники семейного клуба «Кайманчик» (при центре спорта и досуга «СОЦ-ИН»).
Родители и, конечно, дети активно готовится к увлекательному путешествию в Карелию. Карелия известна всем ценителям природы — тысячи рек и озер, сосновые леса, чистейший воздух и суровые скалы. Ясеневцы не только по лесным и озерным маршрутам, но и побывают в исторических местах удивительной республики Карелия. Например, запланирована экскурсия в «Кижи».
Безусловно, водный поход по Карелии подарит туристам «Кайманчика» неповторимые и незабываемые впечатления.