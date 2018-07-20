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Семейный клуб «Кайманчик» собирается в Карелию
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Семейный клуб «Кайманчик» собирается в Карелию 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Покорить Карельские озера решили участники семейного клуба «Кайманчик» (при центре спорта и досуга «СОЦ-ИН»).
Родители и, конечно, дети активно готовится к увлекательному путешествию в Карелию. Карелия известна всем ценителям природы — тысячи рек и озер, сосновые леса, чистейший воздух и суровые скалы. Ясеневцы не только по лесным и озерным маршрутам, но и побывают в исторических местах удивительной республики Карелия. Например, запланирована экскурсия в «Кижи».
Безусловно, водный поход по Карелии подарит туристам «Кайманчика» неповторимые и незабываемые впечатления.
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