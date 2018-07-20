Недовольство Трампа политикой ФРС нервирует инвесторов

Американские фондовые индексы провели всю сессию 19 июля в минусе и завершили день снижением на 0,4–0,5%. S&P500 опустился на 0,4%, до 2804 пунктов. Энтузиазм инвесторов угас из-за отсутствия позитивных драйверов в отчетах крупных компаний и ввиду сохраняющейся напряженности в сфере международной торговли. Больше других в четверг потеряли финансовый и телекоммуникационный сектора. Рынок не поддержали даже данные о падении числа первичных обращений за пособием по безработице до минимума с 1969 года.

Доллар продолжил укрепляться к основным валютам, и мог бы вырасти больше, если бы не заявление Дональда Трампа о недовольстве повышением ставок ФРС . В паре с евро доллар практически не изменился и завершил торги на отметке 1,1641.

Президент Дональд Трамп в интервью CNBC выступил с критикой планов Федрезерва по повышению процентных ставок. Недовольство лидера США политикой ФРС беспрецедентно, оно ставит под вопрос независимость решений регулятора, что нервирует инвесторов. После неодобрительного отзыва Трампа о курсе ФРС на ужесточение денежно-кредитной политики процентные ставки немного опустились. Сложившаяся ситуация придает позитивный импульс секторам коммунальных услуг и недвижимости.

Китайские фондовые индексы растут, но это скорее объясняется влиянием валютных интервенций Народного Банка КНР , так как напряженность в отношениях между Поднебесной и США сохраняется. Новые законодательные инициативы по более жесткому контролю над иностранными инвестициями в США беспокоят инвесторов. Рынку потребуется определенное время для оценки возможного ущерба компаний от этого шага.

В условиях возвращения темы внешнеторгового конфликта в повестку дня лучше широкого рынка способен оказаться индекс небольших и средних компаний Russell 2000, притом что, по нашим расчетам, S&P500 в ходе сессии 20 июля снизится на 0,2%, до 2800 пунктов.