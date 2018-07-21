Ещё
Российский рынок: не вчера началось — не завтра и кончится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский рынок: не вчера началось — не завтра и кончится 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Основным событием прошедшей недели стала встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. До встречи многие говорили, что «не связывают с ней больших надежд, но она может определить тренд на ближайшие месяцы». После встречи, которая, судя по реакции рынка, оказалась для России провальной, разговор изменился: оказалось, что «многие связывали с этой встречей надежды и пытались спекулировать на ней, но надежды не оправдались».
За неделю индекс МосБиржи снизился на 4,2%, индекс РТС — на 6,3%. Рубль порой пытался «идти своим путем», но на конечный результат это повлияло мало: за неделю доллар перешел с уровня 62,25 руб. на уровень 63,5 руб., то есть подорожал на 2%. Притом, что встреча президентов в Хельсинки, собственно, закончилась ничем — никаких изменений в риторике обеих сторон не произошло, речь фактически может идти об отложенном снижении.
«Это мнение действительно имеет место. Но давайте посмотрим на Бразилию — она растет, а Россия падает. Мы видели притоки в российские фонды ETF за две-три недели до саммита, и эти деньги не стали уходить в последнюю неделю, уходят другие. Саммит сыграл обратную роль — критика Трампа по его итогам привела к идее появления новых санкций, и мы видим картину, близкую к апрелю. Даже имена те же страдают. Может, лучше бы этого саммита и не было. Я немного в растерянности: кто так агрессивно продает Россию. Могу с уверенностью сказать, что из ориентированных на Россию фондов ETFвыхода нет. Происходит реаллокация внутри существующих портфелей. Возможно, это рефлекторная реакция, вопрос в том, когда она закончится», — считает главный инвестиционный стратег BCS Global MarketsВячеслав Смольянинов.
В то же время, на самом деле тенденция к снижению рынка обнаружилась еще за неделю до саммита, 10 июля: индексы, до этого росшие, встали и началась коррекция, закончившаяся боковиком. И к пользе от ожиданий в отношении встречи президентов можно отнести, пожалуй, лишь то, что рынок не съехал вниз неделей раньше.
«Встреча остановила существовавшую до этого негативную тенденцию, возник приток капитала на российский рынок. Однако 10 числа начал укрепляться индекс доллара. И это не кончится в ближайшей перспективе. Новый глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что постепенное повышение ставки — правильный путь и равновесная ставка составляет 3% годовых, а значит, в этом году нас ждут еще два повышения — в сентябре и либо в ноябре, либо в декабре. Впрочем, в ноябре выборы в Конгресс, так что, вероятно, отложат. И еще будут повышения в 2019 году, — говорит генеральный директор «Спутник. Управление активами» Александр Лосев. — Дефицит дешевых долларов создаст проблемы всем, долговая нагрузка в мире большая. Долги развивающихся рынков за десять лет выросли вдвое, до $7,2 трлн, а у развитых рынков долгов за сотню триллионов, и все это станет стоить дороже. И не стоит забывать о торговых войнах: США хотят, чтобы Китай пустил на свой рынок американские кампании и банки. Поэтому Трамп повышает ставки, и речь уже всерьез идет о торговых барьерах на $500 млрд».
Investing.com Россия: последние новости
Форекс - Курс USD/JPY вырос во время азиатской сессии Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,09% Курс доллара США перешел к снижению перед отчетом Пауэлла в Конгрессе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян182
«Москва должна нам $12 млрд»404
Пьяные бойцы ВСУ наехали на свои мины в ДНР29
«Газпрому» перекрывают трубу799
Земфира оценила выходку хорватов на ЧМ-20185
Видео
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение