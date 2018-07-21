Российский рынок: не вчера началось — не завтра и кончится

России Дональда Трампа и Investing.com — Основным событием прошедшей недели стала встреча президентов США Владимира Путина . До встречи многие говорили, что «не связывают с ней больших надежд, но она может определить тренд на ближайшие месяцы». После встречи, которая, судя по реакции рынка, оказалась для России провальной, разговор изменился: оказалось, что «многие связывали с этой встречей надежды и пытались спекулировать на ней, но надежды не оправдались».

За неделю индекс МосБиржи снизился на 4,2%, индекс РТС — на 6,3%. Рубль порой пытался «идти своим путем», но на конечный результат это повлияло мало: за неделю доллар перешел с уровня 62,25 руб. на уровень 63,5 руб., то есть подорожал на 2%. Притом, что встреча президентов в Хельсинки , собственно, закончилась ничем — никаких изменений в риторике обеих сторон не произошло, речь фактически может идти об отложенном снижении.

«Это мнение действительно имеет место. Но давайте посмотрим на Бразилию — она растет, а Россия падает. Мы видели притоки в российские фонды ETF за две-три недели до саммита, и эти деньги не стали уходить в последнюю неделю, уходят другие. Саммит сыграл обратную роль — критика Трампа по его итогам привела к идее появления новых санкций, и мы видим картину, близкую к апрелю. Даже имена те же страдают. Может, лучше бы этого саммита и не было. Я немного в растерянности: кто так агрессивно продает Россию. Могу с уверенностью сказать, что из ориентированных на Россию фондов ETFвыхода нет. Происходит реаллокация внутри существующих портфелей. Возможно, это рефлекторная реакция, вопрос в том, когда она закончится», — считает главный инвестиционный стратег BCS Global MarketsВячеслав Смольянинов.

В то же время, на самом деле тенденция к снижению рынка обнаружилась еще за неделю до саммита, 10 июля: индексы, до этого росшие, встали и началась коррекция, закончившаяся боковиком. И к пользе от ожиданий в отношении встречи президентов можно отнести, пожалуй, лишь то, что рынок не съехал вниз неделей раньше.