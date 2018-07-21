Investing.com — Основным событием прошедшей недели стала встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. До встречи многие говорили, что «не связывают с ней больших надежд, но она может определить тренд на ближайшие месяцы». После встречи, которая, судя по реакции рынка, оказалась для России провальной, разговор изменился: оказалось, что «многие связывали с этой встречей надежды и пытались спекулировать на ней, но надежды не оправдались».
За неделю индекс МосБиржи снизился на 4,2%, индекс РТС — на 6,3%. Рубль порой пытался «идти своим путем», но на конечный результат это повлияло мало: за неделю доллар перешел с уровня 62,25 руб. на уровень 63,5 руб., то есть подорожал на 2%. Притом, что встреча президентов в Хельсинки, собственно, закончилась ничем — никаких изменений в риторике обеих сторон не произошло, речь фактически может идти об отложенном снижении.
«Это мнение действительно имеет место. Но давайте посмотрим на Бразилию — она растет, а Россия падает. Мы видели притоки в российские фонды ETF за две-три недели до саммита, и эти деньги не стали уходить в последнюю неделю, уходят другие. Саммит сыграл обратную роль — критика Трампа по его итогам привела к идее появления новых санкций, и мы видим картину, близкую к апрелю. Даже имена те же страдают. Может, лучше бы этого саммита и не было. Я немного в растерянности: кто так агрессивно продает Россию. Могу с уверенностью сказать, что из ориентированных на Россию фондов ETFвыхода нет. Происходит реаллокация внутри существующих портфелей. Возможно, это рефлекторная реакция, вопрос в том, когда она закончится», — считает главный инвестиционный стратег BCS Global MarketsВячеслав Смольянинов.
В то же время, на самом деле тенденция к снижению рынка обнаружилась еще за неделю до саммита, 10 июля: индексы, до этого росшие, встали и началась коррекция, закончившаяся боковиком. И к пользе от ожиданий в отношении встречи президентов можно отнести, пожалуй, лишь то, что рынок не съехал вниз неделей раньше.
«Встреча остановила существовавшую до этого негативную тенденцию, возник приток капитала на российский рынок. Однако 10 числа начал укрепляться индекс доллара. И это не кончится в ближайшей перспективе. Новый глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что постепенное повышение ставки — правильный путь и равновесная ставка составляет 3% годовых, а значит, в этом году нас ждут еще два повышения — в сентябре и либо в ноябре, либо в декабре. Впрочем, в ноябре выборы в Конгресс, так что, вероятно, отложат. И еще будут повышения в 2019 году, — говорит генеральный директор «Спутник. Управление активами» Александр Лосев. — Дефицит дешевых долларов создаст проблемы всем, долговая нагрузка в мире большая. Долги развивающихся рынков за десять лет выросли вдвое, до $7,2 трлн, а у развитых рынков долгов за сотню триллионов, и все это станет стоить дороже. И не стоит забывать о торговых войнах: США хотят, чтобы Китай пустил на свой рынок американские кампании и банки. Поэтому Трамп повышает ставки, и речь уже всерьез идет о торговых барьерах на $500 млрд».