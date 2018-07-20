Возможно, Россия с самого начала была потеряна для Запада

Прошедшая в понедельник пресс-конференция президента Трампа стала самым досадным выступлением американского президента на моей памяти. А его нелепые попытки увернуться от проблем и критики, с которыми он сталкивается, еще больше подчеркивают абсурдность его поведения. Между тем это катастрофическое и унизительное выступление Трампа скрывает от нас еще одну линию российского нарратива Трампа. Недавно он написал в твиттере: «Наши отношения с Россией НИКОГДА еще не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США ». Эта мысль уже крепко укоренилась в сознании Трампа, обуславливая его отношение к России и Путину. И на это стоит обратить пристальное внимание.

Идея о том, что Вашингтон «потерял» Россию возникла еще в середине 1990-х годов. Я знаю это, потому что я стал одним из тех, кто первым высказал эту мысль. В своей статье, опубликованной в журнале «Нью-Йорк Таймс» ( New York Times ) в 1998 году, я написал, что «ключевым элементом трансформации мира после окончания холодной войны была трансформация России. Как и в случае с Германией Японией в 1945 году, для установления прочного мира требовалось, чтобы Москва была интегрирована в Западный мир. В противном случае неустойчивая в политическом и экономическом смысле держава… затаит обиду на сложившийся после окончания холодной войны порядок».

Интеграция России с Западом так и не произошла, писал я, потому что Вашингтон оказался не слишком щедрым в смысле помощи, которую он оказывал. Кроме того, Вашингтон недостаточно хорошо понимал проблемы безопасности России — к примеру, на Балканах, где США проводили военные кампании, вопреки всем возражениям России.

Я до сих пор считаю, что президенты Джордж Буш-старший Билл Клинтон упустили возможность провести фундаментальную перезагрузку отношений с Россией. Однако со временем стало ясно, что существовала масса веских причин для того, чтобы российско-американские отношения неизбежно испортились.

В начале 1990-х годов Россия переживала период непривычной для нее слабости. Она лишилась не только той сферы влияния, которой она обладала в советскую эпоху, но и своей 300-летней царской империи. Находясь в такой ситуации, она наблюдала за тем, как США расширяют границы НАТО , проводят военные кампании против союзников России на Балканах и критикуют ее попытки помешать Чечне отделиться.

С точки зрения Америки, находившейся в выигрышном положении, создание системы безопасности в недавно освобожденных странах Восточной Европы было вопросом, требующим немедленного решения. Вашингтон был встревожен тем, что война в Югославии дестабилизирует Европу и провоцирует гуманитарный кошмар. Кроме того, США не могли простить России ее жестокие войны в Чечне, в которых погибли десятки тысяч людей и была уничтожена большая часть этого региона. В этих вопросах США и Россия занимали противоположные стороны.

Кроме того, к концу 1990-х годов Россия уже начала постепенно отклоняться от демократического курса. Уже при президенте Борисе Ельцине попытки обойти демократические институты и диктатура президентских указов стали привычным делом. Демократические силы в России всегда были слабыми. Как писал политолог Дэниэл Трейсман (Daniel Treisman), к середине 1990-х годов доля голосов, набираемых всеми либеральными реформаторами на выборах в российскую Думу , никогда не превышала 20%. Между тем «радикальная оппозиция» — коммунисты , ультранационалисты — получали в среднем 35%. А когда к власти пришел Путин, движение России к нелиберальной демократии, а затем и к откровенному авторитаризму уже было не остановить. Путин никогда не сталкивался с серьезной либеральной оппозицией.

У авторитарной России возникло еще больше разногласий с США. Ее всерьез напугали «цветные революции», в результате которых Грузия Украина стали более демократическими государствами. Она в ужасе наблюдала за процессом установления демократии в Ираке . Между тем США активно приветствовали все эти силы. А Путину, вероятнее всего, казалось, что «программа свободы» Джорджа Буша направлена на то, чтобы свергнуть его режим.

Возможно, ключевым фактором стало то, что к середине 2000-х годов устойчиво растущие цены на нефть привели к увеличению российского ВВП на душу населения в два раза, и деньги потекли рекой в казну Кремля. Обогатившаяся Россия окинула свой регион более амбициозным и уверенным взглядом. А Путин, сидевший на самой вершине созданной им вертикали власти, начал предпринимать серьезные попытки восстановить влияние России, а также подорвать позиции Запада и его демократические ценности. Все, что произошло дальше — вторжения в Грузию и на Украину, альянс с президентом Башаром аль-Асадом Сирии , кибератаки против западных стран — стало лишь проявлениями этой стратегии.

Итак, да, Запад, возможно, действительно упустил возможность трансформировать Россию в начале 1990-х годов. Мы никогда не узнаем, мог ли он достичь в этом успеха. Но мы знаем, что с самого начала в России набирали мощь более темные силы, что эти силы захватили Россию почти два десятилетия назад и что Россия решила стать главным врагом Америки и созданного Америкой миропорядка.