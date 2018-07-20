SoftBank Vision Fund вложит $1 млрд в китайский ИИ-стартап

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». SoftBank Vision Fund намерен инвестировать почти $1 млрд в китайскую SenseTime Group Ltd., поскольку фонд хочет получить долю в самом дорогом в мире стартапе, занимающемся искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: EPA/CHRISTOPHER JUE Фонд, созданный японской SoftBank Group Corp., и SenseTime все еще дорабатывают условия сделки, и детали могут измениться, рассказали собеседники агентства. SenseTime, четырехлетний стартап, разрабатывает систему распознавания лиц, внося свой вклад в обширную систему наблюдения в Китае. SoftBank сделал Китай одним из основных направлений инвестиций Vision Fund, который стал крупнейшим в мире технологическим инвестором. Он уже вкладывал средства в такие отрасли, как робототехника, электронная коммерция и производство полупроводников. Фонд вложил миллиарды в китайский сервис заказа такси Didi Chuxing и приобрел долю в ZhongAn Online P&C Insurance Co., которая предоставляет услуги страхования онлайн. Основатель SoftBank Масаёси Сон стремится инвестировать в будущее, в котором доминируют искусственный интеллект и данные. Если сделка состоится, SoftBank присоединится к числу крупнейших компаний в области технологий и инвестиций, которые поддержали китайский стартап.

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Китайский стартап стал самым дорогим на рынке ИИ В Китае вводят систему мгновенного распознавания лиц Лидер КНР призвал развивать искусственный интеллект Производитель чипов Qualcomm Inc. инвестировал в SenseTime в прошлом году. Интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. и сингапурская инвестиционная компания Temasek Holdings Pte присоединились к апрельскому раунду финансирования на $600 млн Fidelity International, Silver Lake и Tiger Global Management приняли участие в июньском финансировании, в рамках которого было привлечено $620 млн, что повысило оценку стоимости стартапа до более чем $4,5 млрдПомимо распознавания лиц и проверки личности, SenseTime занимается разработками в сфере автономного вождения и дополненной реальности. Как сообщали «Вести. Экономика», программное обеспечение, разработанное SenseTime, встроено в более чем 100 млн мобильных устройств. Если человек был сфотографирован на смартфон китайского производства или на улице китайского города, то он, скорее всего, попал в систему наблюдения SenseTime. Компания с 2017 года прибыльная, но ей нужны новые инвестиции для разработки сервиса под названием Viper. Это платформа, которая анализирует данные видеопотока, поступающего в режиме реального времени с тысяч камер видеонаблюдения — от дорожных камер до банкоматов. Она должна обрабатывать 100 тыс. видеотрансляций единовременно. Инвесторы вкладывают миллиарды долларов в китайские стартапы искусственного интеллекта, надеясь заработать немалые средства, в то время как правительство КНР ставит перед собой цель сделать страну лидером в области ИИ к 2030 году.