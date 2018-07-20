В Архангельске мошенники решили заработать на больном краснокнижном грифе

Белоголовый сип — крупный гриф, обитающий в России в районе Кавказа

Найденный на днях краснокнижный гриф уже оказался под прицелом мошенников. Птицу подобрали специалисты центра помощи дикой фауне «Мата-Мата». Сейчас они собирают деньги на обследование и дальнейшее лечение — сип оказался больным. Но в социальных сетях уже нашлись самозванцы, не имеющие отношения к центру, но предлагающие перевести деньги им.

Белоголовый сип — это крупный гриф, обитающий в районе Кавказа. В России занесен в третью категорию Красной книги — редкие виды. Сипу уже сделали цифровой рентген, забрали все необходимые анализы. Биоматериалы и снимки отправят в Москву ветеринару, помогающему центру.

Так как птица краснокнижная, на любое ее перемещение необходимо получить разрешительный документ. Лечение пройдет под дистанционным контролем специалистов из Москвы.

Сейчас вес сипа в два раза ниже нормы, питается нерегулярно, иногда отказывается от еды. На людей практически не реагирует.

Сип апатичен, вес в два раза ниже нормы, иногда отказывается от еды Сначала сообщение о появлении необычной птицы пришло из деревни Патракеевки за островом Мудьюг.

— Деревня практически недоступна, переправа раз в сутки на барже, фотографии птицы не было. Честно, сообщение «о грифе» мы приняли за шутку или очередное ошибочное определение вида. Несколько дней неравнодушный житель деревни подкармливал птицу и следил за ее перемещениями, — рассказывают в центре «Мата-Мата».

Сначала сипа заметили в деревне Патракеевка

Потом белоголовый сип исчез из деревни и появился в районе танкодрома в 20 километрах от Архангельска . Она залетела на участок дачников и села на машину, отказываясь улетать. Тогда птицу и передали в «Мата-Мата».

Гриф уселся на автомобиль и отказывался улетать

Уже приходят сообщения как минимум о еще одном белоголовом сипе, замеченных неподалеку от Архангельска. Вероятно, они могли прилететь сюда целой группой.