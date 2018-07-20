На пляж в Гдыне выбросило мёртвого кита

На пляже в Гдыне обнаружили тушу мёртвого кита. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на RMF24.

Сотрудники Морского управления в Гдыне рассказали, что длина животного достигает шести-семи метров. Кит оказался на участке, который редко посещают туристы, поэтому неизвестно, когда именно он был выброшен на берег. Пляж будет огорожен, пока специалисты не уберут тушу.

Ранее на пляжах Гданьского залива обнаружили пять погибших тюленей. Раны животных свидетельствовали о том, что к их смерти причастны люди.