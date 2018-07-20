Ещё
На пляж в Гдыне выбросило мёртвого кита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На пляж в Гдыне выбросило мёртвого кита 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
На пляже в Гдыне обнаружили тушу мёртвого кита. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на RMF24.
Сотрудники Морского управления в Гдыне рассказали, что длина животного достигает шести-семи метров. Кит оказался на участке, который редко посещают туристы, поэтому неизвестно, когда именно он был выброшен на берег. Пляж будет огорожен, пока специалисты не уберут тушу.
Ранее на пляжах Гданьского залива обнаружили пять погибших тюленей. Раны животных свидетельствовали о том, что к их смерти причастны люди.
Клопс.Ru: последние новости
Калининградцы сняли на видео кортеж Путина на Приморском кольце В Южном парке открыли новые ворота Президент FIFA назвал ЧМ-2018 лучшим в истории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии263
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России301
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Тест: Азовское море или Черное?2
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение