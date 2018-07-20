Парфюм и пластик признали вредными для беременных

К соответствующим выводам пришла группа специалистов из университета американского штата Иллинойс, передаёт «Детстрана».

Как выяснили исследователи, некоторые вещества, которые содержатся во многих духах и пищевом пластике, могут негативно сказываться на взросление плода и развитие его головного мозга.

В частности, речь идёт о фталатах — эти соединения, попадая в организм, вызывают значительные изменения в той области мозга ребёнка, которая отвечает за внимание, планирование и координацию.

Несмотря на то, что полностью избежать столкновения с этими вещами крайне трудно, учёные рекомендуют беременным женщинам по возможности ограничивать использование парфюмерии и пластика.

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