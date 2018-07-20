Компания Audi сократит производство автомобилей с сентября из-за «дизельного скандала»

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Компания Audi будет вынуждена ограничить производство автомобилей с сентября этого года в связи с «дизельным скандалом», передает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что в Германии проводятся расследования в связи с «дизельным скандалом». Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких компаний, в том числе Audi, оснащены программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Как сообщает телерадиокомпания, причиной сокращения производства стало то, что с сентября этого года у Audi будет разрешение на производство только части моделей, которые удовлетворительно прошли всемирно согласованную процедуру испытаний легковых автомобилей (WLTP) для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов.

Сокращение производства коснется в частности автомобилей моделей A5 и A4. В среднем в период с сентября до конца года каждый день их производство будет сокращаться на 300 единиц. Кроме того, в декабре предприятие уйдет на рождественские каникулы на неделю раньше.

По данным телерадиокомпании, в начале июля компания Audi сообщила о росте объема продаж на 4,5% и реализации на рынке около 950 тысяч машин за полгода, однако, во второй половине 2018 года компания может понести потери.