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Компания Audi сократит производство автомобилей с сентября из-за «дизельного скандала»
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Компания Audi сократит производство автомобилей с сентября из-за «дизельного скандала» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Компания Audi будет вынуждена ограничить производство автомобилей с сентября этого года в связи с «дизельным скандалом», передает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что в Германии проводятся расследования в связи с «дизельным скандалом». Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких компаний, в том числе Audi, оснащены программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.
Как сообщает телерадиокомпания, причиной сокращения производства стало то, что с сентября этого года у Audi будет разрешение на производство только части моделей, которые удовлетворительно прошли всемирно согласованную процедуру испытаний легковых автомобилей (WLTP) для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов.
Сокращение производства коснется в частности автомобилей моделей A5 и A4. В среднем в период с сентября до конца года каждый день их производство будет сокращаться на 300 единиц. Кроме того, в декабре предприятие уйдет на рождественские каникулы на неделю раньше.
По данным телерадиокомпании, в начале июля компания Audi сообщила о росте объема продаж на 4,5% и реализации на рынке около 950 тысяч машин за полгода, однако, во второй половине 2018 года компания может понести потери.
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
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