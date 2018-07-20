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Международную школу «Летово» в новой Москве ввели в эксплуатацию
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Международную школу «Летово» в новой Москве ввели в эксплуатацию 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию международной школы «Летово» на 1012 учащихся в поселении Сосенское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«Школа «Летово» представляет собой комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет (с 7 по 11 классы) и преподавателей. Уже идет набор учеников. Школьное здание откроется к началу нового 2018/2019 учебного года», — говорится в сообщении.
В настоящее время введено в эксплуатацию здание школы на 1012 учащихся, административно-хозяйственный и бытовой корпусы, контрольно-пропускной пункт, котельная и другие инженерные сооружения. Кроме того, построены два общежития для учащихся и общежитие квартирного типа для преподавателей. На объектах ведется итоговая проверка, подготовка к вводу в эксплуатацию.
На территории школы обустроена большая спортивная площадка с футбольным полем и беговой дорожкой, два теннисных корта, волейбольная площадка и универсальная площадка для занятий баскетболом летом, хоккеем и фигурным катанием — зимой. Северная сторона универсальной спортплощадки выполнена в виде грунтовых террас — они будут играть роль трибун для зрителей.
У южного выхода из школы организована широкая мощеная площадка. За счет понижения рельефа здесь создадут амфитеатр для проведения общешкольных мероприятий на свежем воздухе.
Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает акционерное общество «Летово».
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