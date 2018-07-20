Тверские следователи просят помощи в поисках женщины, виновной в смерти пассажирки маршрутки

Женщину, виновную в гибели пассажирки маршрутки, так и не нашли. Тверские следователи еще раз обращаются к жителям Твери , области и других регионов с просьбой помочь в поисках.

Женщина при выходе из маршрутки толкнула пенсионерку, последняя выпала из транспортного средства, ударила о бордюр и погибла на месте. По словам очевидцев, виновная в смерти несчастной, пошла по своим делам, не оборачиваясь. Напомним, трагедия произошла 13 июня.

— Около 16 часов 69-летняя жительница города Твери ехала в маршрутке № 223. На остановке общественного транспорта на ул. Горького у дома № 184 неустановленная женщина-пассажир вытолкнула пенсионерку, которая создала помеху для выхода. Пожилая женщина упала, ударилась головой об асфальт и умерла. Виновница трагедии с места ЧП ушла, ее никто не задержал, — сообщают следователи.

С момента возбуждения уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты регионального СК России , а также сотрудник уголовного розыска, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности. В настоящее время по уголовному делу осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также скорейшее установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. На основании показаний составлен фоторобот подозреваемой женщины.

Приметы: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы рыжие. На момент происшествия была одета в зеленый плащ.

Следствие обращается к общественности: если вы опознали данного человека, либо стали очевидцем преступления, а также, если владеете другой значимой для следствия информацией, просим позвонить по телефонам: 8 904-011-29-65 или 02, либо обращаться в Заволжский межрайонный следственный отдел города Тверь по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 33.