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Гигантские улитки вылезли на Верхне-Волжскую набережную после ливней
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Гигантские улитки вылезли на Верхне-Волжскую набережную после ливней 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Четырех слизней длиной около 10 см обнаружили очевидцы в районе Александровского сада в Нижнем Новгороде. Около полуночи гигантские улитки вышли на Верхневолжскую набережную.
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