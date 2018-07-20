Гигантские улитки вылезли на Верхне-Волжскую набережную после ливней

Четырех слизней длиной около 10 см обнаружили очевидцы в районе Александровского сада в Нижнем Новгороде. Около полуночи гигантские улитки вышли на Верхневолжскую набережную.