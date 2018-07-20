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В Москве состоялась жеребьёвка Суперфинала детского фестиваля «Локобол»
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В Москве состоялась жеребьёвка Суперфинала детского фестиваля «Локобол» 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Стали известны результаты жеребьёвки Суперфинала крупнейшего в Европе детского футбольного международного фестиваля «Локобол — 2018 — РЖД», которая состоялась сегодня, 20 июля, в пресс-центре Министерства иностранных дел России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Роман Носов.
Группа 1 («Станция Забиваки»): «КАМАЗ» (Набережные Челны), СДЮСШОР №15 (Воронеж), СШОР (Химки), «Локомотив-Перово» (Москва).
Группа 2 («Станция Вилли»): Академия им. Ю. Коноплёва (Тольятти), Школа им. Л. В. Слуцкого (Волгоград), «Сахалинец» (Южно-Сахалинск), «Ботев» (Пловдив, Болгария).
Группа 3 («Станция Фулеко»): «Локомотив» (Москва) , «Зенит» (Ижевск), ЦРФ (Череповец), «Жастар» (Караганда, Казахстан).
Группа 4 («Станция Футикса»): «Томь» (Томск), «Анжи» (Махачкала), «Фаворит» (Выборг), «Нарва Транс» (Нарва, Эстония).
Турнир среди девочек («Станции Страйкера»): «Енисей» (Красноярск), «Русь» (Краснодар), «Старт» (Ильиногорск), «Чертаново» (Москва).
Турнир приурочен к чемпионату мира — 2018 и посвящён истории мундиалей. Традиционно организаторами соревнований, генеральным спонсором которых является ОАО «РЖД», выступают РФСО «Локомотив» и Детская футбольная лига. Партнёры популярнейшего турнира — ФК «Локомотив» и НПФ «Будущее».
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