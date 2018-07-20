Семья Феркович из Богородского получила юбилейные награды

В театре «Современник» 17 супружеским парам ВАО города Москвы вручены награды за долгую семейную жизнь.

В четверг, 12 июля, в театре «Современник чествовали семейные пары ВАО города Москвы, которые прожили в браке 50 лет и больше. Среди награжденных были представители района Богородское Владислав Викентьевич и Наталья Павловна Феркович.

Отметим, что пара из Багородского в браке состоят 51 год. Они поженились 6 июля 1967 года. Владислав Викентьевич окончил медицинский институт и проходил военную службу морским офицером на тихоокеанском флоте. До выхода на пенсию проработал 40 лет в поликлинике №41, в последнее время работал в должности главного врача. А вот его супруга окончила музыкальное училище, затем консерваторию по специальности музыковед. Наталья Павловна 40 лет проработала в школе им. Растроповича. Семья имеет сына, который окончил медицинский институт, работает фармацевтом.

В настоящее время москвичи активно участвуют в проекте „Московское долголетие“.