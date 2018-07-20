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«Жилищник района Новогиреево» занял третье место в округе по гражданской обороне
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«Жилищник района Новогиреево» занял третье место в округе по гражданской обороне 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Коллективу управляющей компании вручена грамота префекта Восточного округа.
Первое место среди коммунальных предприятий ВАО занял ГБУ «Жилищник района Перово», на втором месте — коммунальщики района Сокольники. Новогиреево — на почетном третьем месте.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Новогиреево» принял участие в соревнованиях среди коммунальных предприятий ВАО на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Наградой за призовое третье место стало благодарственное письмо, которое новогиреевским коммунальщикам в префектуре ВАО вручил лично префект Восточного округа Всеволод Тимофеев.
Адрес ГБУ «Жилищник» района Новогиреево: Союзный проспект, дом 22.
Контактные телефоны: 8 (495) 303-07-07 и факс: 8 (499) 748-40-87.
Официальный сайт в сети Интернет: http://gbunovogireevo.ru  Адрес электронной почты: gbunovogireevo@bk.ru  Фото — Яндекс Карты.
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