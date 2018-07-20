«Жилищник района Новогиреево» занял третье место в округе по гражданской обороне

Коллективу управляющей компании вручена грамота префекта Восточного округа.

Первое место среди коммунальных предприятий ВАО занял ГБУ «Жилищник района Перово», на втором месте — коммунальщики района Сокольники. Новогиреево — на почетном третьем месте.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Новогиреево» принял участие в соревнованиях среди коммунальных предприятий ВАО на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Наградой за призовое третье место стало благодарственное письмо, которое новогиреевским коммунальщикам в префектуре ВАО вручил лично префект Восточного округа Всеволод Тимофеев.

Адрес ГБУ «Жилищник» района Новогиреево: Союзный проспект, дом 22.

Контактные телефоны: 8 (495) 303-07-07 и факс: 8 (499) 748-40-87.