В доме на Свободном проспекте отремонтировали ступеньки при входе в подъезд

С просьбой отремонтировать вход в подъезд № 1 дома № 14 по Свободному проспекту на портал мэра Москвы «Наш город» обратилась жительница района Новогиреево Мария Метелкина.

Жительница написала о том, как сложно зайти в подъезд с детской коляской — ступеньки на входе и асфальтовое покрытие повреждены. Сотрудники ГБУ «Жилищник района Новогиреево» уже на следующий день после публикации обращения портале отремонтировали ступеньки.

Заявительнице было направлено официальное уведомление за подписью главы управы района Новогиреево Александра Хрулёва о выполнении работ по ремонту ступеней входной группы первого подъезда указанного дома.

Заявительница полностью подтвердила устранение указанной ею проблемы.