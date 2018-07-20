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Автомобиль с людьми ушел под воду в центре Смоленска
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Автомобиль с людьми ушел под воду в центре Смоленска 

360tv.ru 1 час назад
Такси полностью ушло под воду в Смоленске. Из тонущего автомобиля на руках вынесли пожилую женщину. Очевидцы сняли произошедшее на видео.
ЧП произошло 19 июля недалеко от дома № 3 на улице Студенческая, рядом с набережной.
Свидетели случившегося несколько минут пытались дозвониться до спецслужб. На помощь заблокированным в машине людям пришли находившиеся рядом смоляне.
По данным местных СМИ, место аварии давно известно автомобилистам. Установленные здесь ливневки попросту не справляются с потоком воды. После дождей на Студенческой всегда образуются настоящие глубокие «водоемы».
В пятницу, 20 июля, налетевший ураган оставил без электричества жителей села Ракитное Дальнереченского района Приморья. Сильные порывы ветра срывали крыши с жилых домов и валили деревья.
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