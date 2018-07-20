«Вагончик добра» приедет 21 июля в Измайлово

Благотворительная акция по сбору корма для животных из приютов состоится возле станции метро «Первомайская».

Между двумя входами в метро (последний вагон из центра) в субботу, 21 июля, на станцию «Первомайская» в 11 часов утра приедет «Вагончик добра». Здесь Благотворительный фонд «Котодетки» проведет уже одиннадцатую акцию «Вагончик добра» по сбору корма для животных из приютов.

Волонтеры собирать будут любой корм в заводской упаковке, а также пеленки и наполнители. Все собранные подарки направят затем в 16 муниципальных и частных приютов Москвы Московской области , в которых содержится свыше десяти тысяч животных.

Летом животные особенно, по словам организаторов, нуждаются в помощи. Многие волонтеры, обычно посещающие приюты, разъезжаются в отпуска и помощь животным заметно сокращается. Эта летняя акция призвана помочь питомцам приютов пережить трудный и тоскливый период.

Акция продлится до 18 часов. Увидеть волонтеров можно на парковке со стороны «KFC» и «Шоколадница».