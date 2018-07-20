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«Вагончик добра» приедет 21 июля в Измайлово
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«Вагончик добра» приедет 21 июля в Измайлово 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Благотворительная акция по сбору корма для животных из приютов состоится возле станции метро «Первомайская».
Между двумя входами в метро (последний вагон из центра) в субботу, 21 июля, на станцию «Первомайская» в 11 часов утра приедет «Вагончик добра». Здесь Благотворительный фонд «Котодетки» проведет уже одиннадцатую акцию «Вагончик добра» по сбору корма для животных из приютов.
Волонтеры собирать будут любой корм в заводской упаковке, а также пеленки и наполнители. Все собранные подарки направят затем в 16 муниципальных и частных приютов Москвы и Московской области, в которых содержится свыше десяти тысяч животных.
Летом животные особенно, по словам организаторов, нуждаются в помощи. Многие волонтеры, обычно посещающие приюты, разъезжаются в отпуска и помощь животным заметно сокращается. Эта летняя акция призвана помочь питомцам приютов пережить трудный и тоскливый период.
Акция продлится до 18 часов. Увидеть волонтеров можно на парковке со стороны «KFC» и «Шоколадница».
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