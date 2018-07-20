Три федеральных министра вошли в комиссию по подготовке юбилея Карелии 

Изменился состав госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.
Внесены изменения в состав государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.
Распоряжением правительства России в состав государственной комиссии включены министр транспорта РФ Е. Дитрих, министр природных ресурсов и экологии РФ Д. Кобылкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ К. Носков.
Этим же документом указаны новые должности следующих членов госкомиссии: министра просвещения РФ О. Васильевой и первого заместителя министра финансов РФ Л. Горнина.
Исключены из состава госкомиссии С. Донской, Н. Никифоров, А. Силуанов и М. Соколов.
Отметим, что в состав госкомиссии входят 55 руководителей федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти.
По материалам: ptzgovorit.ru