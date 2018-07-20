Три федеральных министра вошли в комиссию по подготовке юбилея Карелии

Изменился состав госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

Внесены изменения в состав государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия . Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Распоряжением правительства России в состав государственной комиссии включены министр транспорта РФ Е. Дитрих, министр природных ресурсов и экологии РФ Д. Кобылкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ К. Носков.

Этим же документом указаны новые должности следующих членов госкомиссии: министра просвещения РФ О. Васильевой и первого заместителя министра финансов РФ Л. Горнина.

Отметим, что в состав госкомиссии входят 55 руководителей федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти.