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В Россию хотят привезти седан и внедорожник из Вьетнама
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В Россию хотят привезти седан и внедорожник из Вьетнама 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания VinFast из Вьетнама, которая запланировала свой мировой дебют сразу с двумя моделями на Парижском автосалоне, объявила и о планах по захвату рынка России. Случится это примерно через два года после старта серийного производства.
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