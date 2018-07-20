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В Россию хотят привезти седан и внедорожник из Вьетнама
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В Россию хотят привезти седан и внедорожник из Вьетнама
Вести.Ru
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
Компания VinFast из
Вьетнама
, которая запланировала свой мировой дебют сразу с двумя моделями на Парижском автосалоне, объявила и о планах по захвату рынка
России
. Случится это примерно через два года после старта серийного производства.
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