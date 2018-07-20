Шойгу: войска получили более 600 единиц вооружения и техники во II квартале этого года

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Более 600 единиц вооружения и военной техники были переданы войскам во втором квартале 2018 года. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

"За это время предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска свыше 600 новых единиц вооружения, военной и специальной техники", — сказал он.

В частности, поставлены 11 самолетов различного класса и назначения, пять вертолетов, 36 радиолокационных станций различных модификаций, три боевых корабля, в том числе средний разведывательный корабль «Иван Хурс» и малый ракетный корабль «Вышний Волочек». «Кроме того, вооруженные силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, авиационное вооружение, средства связи и боеприпасы», — сказал министр.

По его словам, «большинство современных образцов российского оружия будет представлено на Международном военно-техническом форуме „Армия-2018“, где все желающие смогут ознакомиться с их техническими и боевыми возможностями».

Кроме того, в первом полугодии построено 1 тыс. 281 здание и сооружение, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Такие высокие темпы обновления военной инфраструктуры достигнуты благодаря строгому соблюдению установленных сроков и требований к качеству работ, внедрению новейших строительных технологий и материалов, а также применению типовых проектов объектов Минобороны », — сообщил министр, добавив, что всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 3 тыс. 573 здания и сооружения, на что будет выделено 113,9 млрд рублей.