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Свиной шашлык: 10 лучших брендов
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Свиной шашлык: 10 лучших брендов 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
В ходе исследования были закуплены 24 торговые марки свиного шашлыка, которые изучили по 57 показателям качества и безопасности. Вся исследованная продукция производилась на территории РФ (в Белгородской, Вологодской, Кировской, Курской, Московской, Псковской, Смоленской и Тамбовской областях, Мордовии, Ставропольском крае и в Москве). Цена за один килограмм шашлыка — от 199 до 699 рублей. Всю продукцию оценили по пятибальной шкале, в результате чего был определен список лучших.
Топ 10 торговых марок свиного шашлыка:
«Останкино» (5 баллов) — 309 руб. /кг  «Мираторг» (5 баллов) — 249 руб. /кг  «Жар Мясо» (5 баллов) — 331 руб. /кг  Globus (4.95 баллов) — 199 руб. /кг  «Ремит» (4.92 балла) — 435 руб. /кг  «Агрокомплекс» (4.92 балла)— 307 руб. /кг  «Великолукский мясокомбинат» (4.33 балла) — 289 руб. /кг  «Окраина» (4.2 балла) — 480 руб. /кг  «Микоян» (4 балла) — 300 руб. /кг  «Череповецкий мясокомбинат» (3.98 балла) — 494 руб. /кг  Цена на шашлык зависит от его веса, поэтому важно, чтобы вес составляло мясо. Ведь именно оно, а не овощи и маринад окажется на шампурах. Наиболее «мясным» из всех исследованных является шашлык «Череповецкий мясокомбинат». В нем почти 100% мяса — 98,1%.
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