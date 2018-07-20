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Гейзеры и тающий песок: Нулевую Продольную вновь накрыло большой водой
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Гейзеры и тающий песок: Нулевую Продольную вновь накрыло большой водой 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Дорожники выстраивают пластмассовые блоки перед въездом на Нулевую Продольную в Краснооктябрьском районе. Сегодня на проезжей части, затопленной водой и песком, останутся только волгоградские коммунальщики.
Коммунальщики продолжают убирать тающий от дождя песок
Открытая полоса, по которой во время сильного дождя проезжают редкие автомобили, еще держится под напором воды. Самую глубокую лужу — в ней нога тонет по щиколотку — водители объезжают по встречке.
А вот и первая жертва большой воды — молодой водитель в красной футбольной майке достает из лужи оторванный бампер и открывает капот. Машина упорно фырчит и также упорно не двигается ни вперед, ни назад.
На рокадной магистрали со стихией воют и коммунальщики на экскаваторах. Машина то и дело загребает в ковш размытый песок, похожий на жидкое тесто, и упорно выливает его к насыпям на проезжей части. Потоки воды тем временем бегут с вершины размытых склонов и лишь добавляют работы коммунальщикам. Справедилвости ради заметим, что новый дождь не принес новых провалов.
После проезда по Нулевой Продольной волгоградских чиновников, дорожники и полицейские сообщают: движение по рокадной магистрали временно останавливается. Вереница машин, доезжающих до ограждений на улице маршала Крылова, разворачиваются и выстраиваются в очередь к Первой Продольной магистрали. К счастью, сегодня хотя бы она пережила потоп без гигантских луж, по которым удобно рассекать лишь на внедорожниках.
V1.ru ведет онлайн — трансляцию, в которой сообщает обо всех последствиях первого после потопа дождя.
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