Гейзеры и тающий песок: Нулевую Продольную вновь накрыло большой водой

Дорожники выстраивают пластмассовые блоки перед въездом на Нулевую Продольную в Краснооктябрьском районе. Сегодня на проезжей части, затопленной водой и песком, останутся только волгоградские коммунальщики.

Коммунальщики продолжают убирать тающий от дождя песок

Открытая полоса, по которой во время сильного дождя проезжают редкие автомобили, еще держится под напором воды. Самую глубокую лужу — в ней нога тонет по щиколотку — водители объезжают по встречке.

А вот и первая жертва большой воды — молодой водитель в красной футбольной майке достает из лужи оторванный бампер и открывает капот. Машина упорно фырчит и также упорно не двигается ни вперед, ни назад.

На рокадной магистрали со стихией воют и коммунальщики на экскаваторах. Машина то и дело загребает в ковш размытый песок, похожий на жидкое тесто, и упорно выливает его к насыпям на проезжей части. Потоки воды тем временем бегут с вершины размытых склонов и лишь добавляют работы коммунальщикам. Справедилвости ради заметим, что новый дождь не принес новых провалов.

После проезда по Нулевой Продольной волгоградских чиновников, дорожники и полицейские сообщают: движение по рокадной магистрали временно останавливается. Вереница машин, доезжающих до ограждений на улице маршала Крылова, разворачиваются и выстраиваются в очередь к Первой Продольной магистрали. К счастью, сегодня хотя бы она пережила потоп без гигантских луж, по которым удобно рассекать лишь на внедорожниках.