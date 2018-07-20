В Богородском состоятся литературные викторины и мультвикторины

Для детей районная библиотека №74 проведет праздничную программу «По книжному морю под парусом лета».

Немало приятных сюрпризов будет подготовлено в пятницу, 20 июля, для детей, которые посетят библиотеку №74. По библиотекарей, летом они регулярно проводят для юным москвичей квест-игры по мотивам литературных произведений. Также организуют конкурсы рисунков на асфальте, различные мастер-классы. Детвора с удовольствием играет в настольные и подвижные игры. А во многих мероприятиях с удовольствием участвуют и взрослые.

Ребята и девчата в этот день сразятся в литературных викторинах и мультвикторинах, научатся создавать сувениры на мастер-классе «Умелые ручки», побывают на обзорной беседе «Библиосундучок». Здесь же в библиотеке будет работать пункт буккроссинга.

Начало праздничной программы в 12 часов.

Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.

Участие в программе свободное.