Земфиру травят после скандала с Монеточкой и Гречкой

Как гром среди ясного неба: Земфира накинулась на двух начинающих певиц — Монеточку (Елизавету Гырдымову) и Гречку ( Анастасию Иванову ). Знаменитость прошлась не только по вокальным данным юных конкуренток, но и по внешним. Особенно досталось 18-летней Гречке. Земфира Талгатовна назвала её уродиной. Дважды.

Что заставило успешную, состоявшуюся женщину на всю страну оскорбить двух девушек, остаётся неясным. Поначалу поклонники не поверили, что Земфира могла написать что-то подобное, и решили, что аккаунты певицы «Вконтакте» и на Facebook взломали злоумышленники.

Но вскоре выяснилось, что автор постов — Земфира Талгатовна собственной персоной. Она настаивает, что если считает кого-то некрасивым, то может во всеуслышание об этом сообщить. Увидев бурю эмоций в комментариях под своими смелыми заявлениями, исполнительница пообещала спустя время разъяснить свою позицию, а также ответить на все вопросы пользователей сетей. Несмотря на это, в интернете против неё развернулась масштабная травля.

Юные дарования

Нападки исполнительницы изумили всех. Многие поспешно вбили в поисковиках имена Гречки и Монеточки, впервые услышав об их существовании. Поклонники настолько любят Земфиру, что готовы простить ей любые выходки. Диана Арбенина и вовсе поддержала коллегу по цеху, найдя её выступление весьма точным.

Но далеко не все отреагировали на заявления Земфиры столь благосклонно. Так, популярная fashion-блогер Елена Шейдлина в Twitter выразила надежду, но оскорбления девушек — выходка кого-то из фае группы.

«Я считаю, что Земфира — великая, после неё не появилось никого даже близко сопоставимого с её масштабом в русской музыке. Поэтому давайте надеяться, что (это — ред.) просто недоразумение», написала Елена.

А кто-то обрушился с критикой на саму Земфиру. В сети началась настоящая травля рок-исполнительницы. В отличие от Гречки, Монеточка ведёт активную деятельность в социальных сетях. Но обвинения в безголосости в исполнении Земфиры Талгатовны пока никак не комментирует.

Многие беспокоятся о Гречке: вдруг что с собой сделает после таких оскорблений. Её манеру исполнения и голос часто сравнивают с данными Земфиры. Чувствуется, что девушка вдохновлялась творчеством звезды перед началом карьеры. А тут кумир уродиной безголосой называет.

Жирный минус

Большинство всё же осуждают выходку Земфиры. Дескать, нельзя так людей грязью поливать на ровном месте. А кто-то начал писать гадости про саму исполнительницу. Мол, сама не красавица, да ещё и старая. А некоторые отнеслись к ситуации с юмором.

News.ru попросил члена Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Р Ф Вадима Манукяна рассудить, имела ли Земфира право накинуться на девушек.

«Удивительная история. Земфира опустилась до того, что обсуждает вокальные данные и, что самое печальное, внешность своих молодых коллег по цеху. Это что — ревность к молодым певицам, которые пытаются пробиться на том же фланге, что и Земфира? Это так она толкается локтями? Нет, я, конечно, понимаю, если бы леди типажа Мерилин Монро пожелала обсудить чью-то внешность. Это было бы тоже не кстати, но, по крайней мере, не выглядело бы настолько неуместно», — сказал Манукян.

Он отметил, что некоторые пользователи в социальных сетях выкладывают фото молодой Земфиры и Гречки «И, что самое удивительное, у них практически одно лицо. Получается, что Земфире не нравится то, как она выглядела в молодости и она решила покритиковать свое собственное изображение в 18 лет? Ну совсем не достойно маститой певицы. Это ей минус, жирный минус», — заключил собеседник News.ru.

Между тем, скоро Земфире и Монеточке предстоит выступить на одной сцене. 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт 15-й «Пикник Афиши». Обе исполнительницы заявлены среди участников.