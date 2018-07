Вести из соцсетей: Поляки пиарят Черкашина, WBC поздравляет Кличко, Усик читает рэп

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

18 Июл 2018 в 6:33 PDT «Русский Витязь» шлёт посыл своим фанатам

19 Июл 2018 в 5:08 PDT Фазлиддин Гаибназаров прибыл в Ташкент и не переодеваясь залез в ринг

Alhamdulillah Vatangaxam yetib keldim

18 Июл 2018 в 9:14 PDT Баду Джек отмечает день семьи

Family day with #TeamJack

18 Июл 2018 в 2:38 PDT Брайант Дженнингс продолжает сушиться к бою с Александером Димитренко

I can’t make this up! Tbh I have almost 5 weeks of work left. This is nothing!

18 Июл 2018 в 1:00 PDT Ти Джей-Диллэшоу говорит спасибо тренеру за тяжёлую работу

Coach as always thank you for all your hard work @duanebangcom #family #bmt @sanabul @musclepharm @virusintl

18 Июл 2018 в 8:34 PDT Возможные соперники: Мэнни Пакьяо и Амир Хан

“Khan is a potential opponent. There’s a lot of potential opponents, like Crawford, Lomachenko. There are so many fighters" Pacquiao

19 Июл 2018 в 7:00 PDT Эдуард Трояновский успевает и бицуху покачать…

Доброе утро друзья Побаловался в спортзале с утра, теперь дальше по плану — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #спорткаждыйдень #бокс #wbss

19 Июл 2018 в 12:25 PDT …и с Калле Зауэрляндом сфотографироваться

С Кале @sauerlandbros Das ist gut — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #спорткаждыйдень #бокс #wbss

19 Июл 2018 в 2:44 PDT Мигель Котто наведался в зал к Фредди Роучу

Happy to see @realmiguelacotto here … @explosivo_machado getting ready for a workout at @bones.adams.boxing in #LasVegas for his July 21st title defense against #Mensah on @hboboxing at #TheHardRock #WBA @goldenboyboxing @miguelcottopromotions @juan.deleon.39948 @pillot20 #HectorSoto #BryanPerez @wildcardboxingclub @wildcardboxingstore @el_rayo_vargas @pepereillybox @zavalaernie @jose_benavidez_sr @rayoboxing

18 Июл 2018 в 7:05 PDT Хорхе Линарес продолжает поддерживать форму

#teamlinares

19 Июл 2018 в 6:29 PDT Артур Бетербиев обменялся поясами с Джорджем Сен-Пьером

Stay strong! Будь сильным! Photo with my friend Champion @georgesstpierre #fight #boxer #mma #sport #georgestpierre #boxing #beterbiev #спорт #Canada #Montreal #Чечня #Хасавюрт #бокс #бой #ММА Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

18 Июл 2018 в 9:40 PDT Александр Усик читает рэп в Москве

19 Июл 2018 в 6:36 PDT Питер Киллин: утренний бег на века

Morning run for the ages #animalstatus

19 Июл 2018 в 6:56 PDT Теренс Кроуфорд стал бойцом года по версии ESPY

19 Июл 2018 в 10:09 PDT Евгений Хитров едет на тренировку с Хуршидбеком Норматовым

А мы @normatov.hurshidbek как всегда на тренировку и обратно, всем хорошего дня и боксерских выходных #team #khytrov

19 Июл 2018 в 8:05 PDT Майки Гарсиа с Джорджем Сен Пьером на красной дорожке

From the ESPYS red carpet with ufc champion GSP!

18 Июл 2018 в 6:34 PDT WBC поздравляет Виталия Кличко с днём рождения

19 Июл 2018 в 9:25 PDT Поляки круто пиарят Черкашина

