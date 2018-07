Вести из соцсетей: Ломаченко передаёт привет из Москвы, а Беринчик будет танцевать со звёздами

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Процесс пошёл #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #спорткаждыйдень #бокс #wbss

Публикация от Эдуард Трояновский? (@troya_team)

20 Июл 2018 в 1:00 PDT …и снимает слепок для капы

Надели в @dialdent секретную установку. Превращают в терминатора Ну а если серьёзно, то готовят нейромышечную капу. — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #спорткаждыйдень #бокс #wbss

Публикация от Эдуард Трояновский (@troya_team)

20 Июл 2018 в 5:23 PDT Кому-то история, а Калле Зауэрлянду — бизнес

Kalle @SauerlandBros is repping his @MuhammadAli tee! #UsykGassiev #AliTrophy

Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries)

20 Июл 2018 в 6:50 PDT Фазлиддин Гаибназаров с детьми

Kichik Kopitanlar

Публикация от Fazliddin Gaibnazarov | Boxer (@fazliddingaibnazarov)

20 Июл 2018 в 12:16 PDT Билли Джо Сондерс всё ближе к идеальной форме

Tell them that I'm coming @frank_warren_official @mtkglobal

Публикация от Billy Joe Saunders (@saundersbillyjoe)

20 Июл 2018 в 8:49 PDT Ти-Джей Диллэшоу успевает и тренироваться, и нести тяжёлое социальное бремя

Me and my little buddy enjoying some sun. #summer #daddydaycare #sunsoutgunsout #love

Публикация от tjdillashaw (@tjdillashaw)

19 Июл 2018 в 5:27 PDT Эшли Тиофейн в разгаре спарринга

Believe in yourself, push your limits, experience life, conquer your goals, and be happy.. #Positivity #Dream #Believe #Achieve #MayweatherBoxingClub #AshleyTheophane #TeamTreasure #Dinardo #LasVegas @VisionByV

Публикация от Ashley Treasure Theophane (@ashleytheophane)

20 Июл 2018 в 12:25 PDT Давид Лемьё с дочерью на чемоданах

#tb Lilly all set for vacation:) #firstflight

Публикация от David Lemieux (@davidlemieuxboxing)

19 Июл 2018 в 5:30 PDT Тяжёлые времена для Рэя Бельтрана: сначала Педраса, потом Ломаченко

Thanks to my sponsor @setcoautobody and my friend Chris for always supporting me this time on the defense of my world title defense August 25th in Phoenix AZ Публикация от Ray Beltran (@beltranboxing)

19 Июл 2018 в 8:56 PDT Майки Гарсиа работает в зале с тренером

Битва взглядов: Хайме Мингуйя и Лиам Смит

My hittah #miniblessed #tbt Публикация от Max Holloway (@blessedmma)

19 Июл 2018 в 11:17 PDT Иван Редкач отрабатывает в спарринге…

Boxing

Публикация от Ivan EL-Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

20 Июл 2018 в 4:19 PDT …и достаёт из закромов видео с Мэнни Пакьяо

@mannypacquiao @lucas_terrible.jr @ivan_redkach_11 congratulations last Fight Manny

Публикация от Ivan EL-Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

20 Июл 2018 в 5:32 PDT Заб Джуда вместе с такими непохожими братьями

My brothers Chelo and Dre it was great hanging with my guys! #TeamJudah

Публикация от Zab Judah (@zabjudah)

19 Июл 2018 в 5:10 PDT Денис Беринчик собрался на «Танцы со звездами»

Я принимаю #танціззіркамиchallenge от @mashaefrosinina и передаю @anitasporty. Хотите увидеть меня на паркете проекта Танці з зірками на @1plus1_ua? Смотрите осенью в эфире @tanci1plus1 #berinchykteam? #boxing #танцы #звездастолицы #танцысозвездами2018

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

20 Июл 2018 в 3:43 PDT Тарас Шелестюк принимает удары девушки

Haters, I’m ready to fight! Thanks @tarasshelestyuk for amazing training near Griffith Observatory #boxing#girl#boxing4fit#losangeles#LA#hollywood

Публикация от ⚜️София Киевская⚜️ (@_sofyk_)

16 Июл 2018 в 11:57 PDT Питер Киллин танцует сальсу…

When I say salsa — I’m not talking about a topping for your chips! @thenotoriousboxingclub @sosacrew12 @canito__ @bqevfgm #wepa

Публикация от Peter Quillin (@kidchocolate)

19 Июл 2018 в 6:27 PDT …и работает с каплей

The Dog is coming out. #animalstatus

Публикация от Peter Quillin (@kidchocolate)

20 Июл 2018 в 6:28 PDT Абнер Марес уже на ТВ Con amigos @anajurka @karimdeportes en @titularesymas y ahora oficialmente en familia @telemundo #teammares #blessed #boxeotelemundo @telemundodeportes

Публикация от Abner Mares Martinez (@abnermares)

19 Июл 2018 в 8:15 PDT Сергей Ковалёв на фото 2007 года

#KRUSHER Немного истории в ленту. Сбор в Приэльбрусе, Чегет, (Терскол) 2007. Little of my history from 2004. Training camp of Russian national team in Elbrus mountain 2007

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

19 Июл 2018 в 5:40 PDT Константин Цзю продолжает учить боксу

Джарретт Хёрд впервые работает левой рукой после травмы

First time using my left again. It feels like a brand new arm. Y’all get ready. #BackOnTheGrind #SwiftNation

Публикация от «SWFT» Jarrett Hurd (@swift_jarretthurd)

19 Июл 2018 в 3:22 PDT Семейка Юбэнков

Squad @emilyeubank @sebeubank #TeamEubank

Публикация от Chris Eubank Jr (@chriseubankjr)

20 Июл 2018 в 8:50 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.