В Башкирии зарегистрировано 8 тысяч укусов клещей

По состоянию на 19 июля в Башкирии зафиксировано 8 045 случаев укусов клещей. По данным Роспотребнадзора региона, этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 13%.

— Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов, — говорится в сообщении.

Также в республике проведены акарицидные обработки на площади более 4 гектаров, что на 5% больше, чем в прошлом году.

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