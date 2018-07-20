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В Башкирии зарегистрировано 8 тысяч укусов клещей
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В Башкирии зарегистрировано 8 тысяч укусов клещей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
По состоянию на 19 июля в Башкирии зафиксировано 8 045 случаев укусов клещей. По данным Роспотребнадзора региона, этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 13%.
— Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов, — говорится в сообщении.
Также в республике проведены акарицидные обработки на площади более 4 гектаров, что на 5% больше, чем в прошлом году.
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