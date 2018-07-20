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«Крылья Советов» просматривают двух новичков стоимостью 600 000 евро
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«Крылья Советов» просматривают двух новичков стоимостью 600 000 евро 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На сборах с самарской командой тренируются два потенциальных новичка: Александр Андреевич и Даниэл Оффенбахер.
Александр Андреевич — центральный защитник из Сербии, ему 26 лет. Летом 2016 года стал игроком ФК «Про́летер» из Нови Сада (52 матча, 9 голов), с которым в минувшем сезоне вышел в суперлигу Сербии с первого места. Его трансферная стоимость составляет 200 000 евро.
Даниэл Оффенбахер — австрийский центральный полузащитник из Австрии, ему также 26 лет. За всю карьеру провел 219 игр в высшей лиги Австрии, внутреннем кубке, Лиге Европы и забил 19 голов. Отыграл 12 матчей за молодёжную сборную Австрии.
Даниэл Оффенбахер (справа) и Александр Андреевич могут пополнить ряды волжан
Его трансферная стоимость оценивается в 400 000 евро. Однако самарскому клубу, если тренеры решат взять его в команду, эти деньги платить не придется. У футболиста 1 июля закончился контракт с ФК «Вольфсберг», поэтому он является свободным агентом.
«Крылья Советов» завершили очередной сбор в Австрии 19 июля. В этот день они сыграли два контрольных матча.
Уже 31 июля подопечные Андрея Тихонова проведут первый домашний матч на стадионе «Самара Арена». Волжане сразятся с московским ЦСКА. Самарский клуб обнародовал цены на билеты и абонементы.
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