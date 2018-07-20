«Крылья Советов» просматривают двух новичков стоимостью 600 000 евро

На сборах с самарской командой тренируются два потенциальных новичка: Александр Андреевич и Даниэл Оффенбахер.

Александр Андреевич — центральный защитник из Сербии , ему 26 лет. Летом 2016 года стал игроком ФК «Про́летер» из Нови Сада (52 матча, 9 голов), с которым в минувшем сезоне вышел в суперлигу Сербии с первого места. Его трансферная стоимость составляет 200 000 евро.

Даниэл Оффенбахер — австрийский центральный полузащитник из Австрии , ему также 26 лет. За всю карьеру провел 219 игр в высшей лиги Австрии, внутреннем кубке, Лиге Европы и забил 19 голов. Отыграл 12 матчей за молодёжную сборную Австрии.

Даниэл Оффенбахер (справа) и Александр Андреевич могут пополнить ряды волжан

Его трансферная стоимость оценивается в 400 000 евро. Однако самарскому клубу, если тренеры решат взять его в команду, эти деньги платить не придется. У футболиста 1 июля закончился контракт с ФК «Вольфсберг», поэтому он является свободным агентом.

«Крылья Советов» завершили очередной сбор в Австрии 19 июля. В этот день они сыграли два контрольных матча.