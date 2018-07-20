В Россию хотят привезти седан и внедорожник из Вьетнама

VinFast уже обзавелась собственными представителями в России , заключив соглашение с агентством, которое займется продвижением незнакомого россиянам бренда. Автомобили же марки VinFast должны появиться в нашей стране в 2020 году: представители компании уже заявили, что вьетнамцы считают Россию одним из приоритетных рынков.

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Бренд VinFast запускается во Вьетнаме усилиями холдинга Vingroup, в который входят компании, работающие в сферах недвижимости, торговли, здравоохранения, образования и тому подобное.

Состояние основателя холдинга Фам Нят Выонга издание Forbes ранее оценивало в 6 млрд долларов. Интересно, что некогда Фам Нят Выонг учился в Московском геологоразведочном институте.

Что до автомобилей, то их разработкой занималось известное ателье Pininfarina, а к организации производства, по некоторым данным, вьетнамцы привлекли специалистов из компании Magna. Выпускать седан и внедорожник будут на новом заводе, который сейчас строится на территории северного Вьетнама.

Какими будут автомобили VinFast, станет известно только ближе к их премьере. Пока же компания предпочитает заявлять о наполеоновских планах: к середине следующего десятилетия модельная линейка бренда должна будет включать до 50 моделей, а объем ежегодного производства достигнет полумиллиона машин.