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Гражданство без экзамена: парламентарии Дона хотят упростить миграционную политику
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Гражданство без экзамена: парламентарии Дона хотят упростить миграционную политику 

Деловое сообщество 1 час назад
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области подготовили обращение в Государственную Думу и к министру внутренних дел Российской Федерации по поводу миграционного законодательства для украинских беженцев. Парламентарии подготовили предложения по изменению миграционного законодательства, в частности, для отмены в некоторых случаях обязательного экзамена по русскому языку. Речь идет о гражданах, которые до 1991 года родились на территории СССР, депутаты также уверены, что экзамен можно отменить для тех, кто окончил профильную русскую школу.
«Речь идет о том, что в настоящее время в Госдуме уже находится проект этого федерального закона, который значительно облегчает присутствие и возможность трудоустройства на территории Российской Федерации этой категории лиц. Мы просим ускорить принятие этого закона», — пояснила Рукавишникова.
Напомним, во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным с просьбой облегчить условия жизни на территории России обратились беженцы из Украины, переехавшие в Ростовскую область в 2014 году. Тогда по поручению главы региона была сформирована рабочая группа. Ростовская область является пограничным районом, проблема легализации беженцев для нее крайне актуальна. Данные меры позволят уменьшить срок получения вида на жительство с 6 до 4 месяцев.
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