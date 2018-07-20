Гражданство без экзамена: парламентарии Дона хотят упростить миграционную политику

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области подготовили обращение в Государственную Думу и к министру внутренних дел Российской Федерации по поводу миграционного законодательства для украинских беженцев. Парламентарии подготовили предложения по изменению миграционного законодательства, в частности, для отмены в некоторых случаях обязательного экзамена по русскому языку. Речь идет о гражданах, которые до 1991 года родились на территории СССР, депутаты также уверены, что экзамен можно отменить для тех, кто окончил профильную русскую школу.

«Речь идет о том, что в настоящее время в Госдуме уже находится проект этого федерального закона, который значительно облегчает присутствие и возможность трудоустройства на территории Российской Федерации этой категории лиц. Мы просим ускорить принятие этого закона», — пояснила Рукавишникова.