Реконструкция улицы Туполева в Жуковском начнется в 2018 году

ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с АО «Стройтрансгаз» на проведение работ по реконструкции автомобильной дороги. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовке территории. Строительно-монтажные работы планируется начать в четвертом квартале 2018 года, а завершить все работы в четвертом квартале 2020 года.

«Реконструкция улицы Туполева является продолжением построенных в 2013 году подъезда к городу Жуковский от автомобильной дороги М-5 «Урал» и подъезда к ОАО «ЛИИ имени М. М. Громова». Уровень загрузки и пропускная способность существующей улицы Туполева, имеющей по одной полосе движения в каждую сторону, не позволяет обеспечить должный уровень транспортной доступности, поэтому ее реконструируют до параметров магистральной улицы общегородского значения», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

Стоимость контракта на реконструкцию составляет 6,6 миллиарда рублей. Финансирование будет производиться за счет средств Дорожного фонда Московской области.

Проектом предусмотрена реконструкция участка улицы Туполева от транспортной развязки на пересечении с Туполевским шоссе до моста через реку Хрипань с увеличением числа полос движения с 4 до 8. Для беспрепятственного пропуска транзитного транспорта и обеспечения движения местного транспорта на площади Громова планируется устройство двухуровневой транспортной развязки со строительством четырехполосного тоннеля протяженностью 712 метров.