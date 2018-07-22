Ещё
Реконструкция ул. Туполева в Жуковском начнется до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реконструкция ул. Туполева в Жуковском начнется до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Реконструкция ул. Туполева в Жуковском начнется в 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Реконструкция ул. Туполева протяженностью 2,7 км в городском округе Жуковский начнется в 2018 г. Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с АО «Стройтрансгаз» на проведение работ по реконструкции автомобильной дороги. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовке территории. Строительно-монтажные работы планируется начать в IV квартале 2018 г., а завершить все работы в IV квартале 2020 г.», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.
По его словам, уровень загрузки и пропускная способность существующей ул. Туполева, имеющей по одной полосе движения в каждую сторону, не позволяет обеспечить должный уровень транспортной доступности Жуковского. «Для обеспечения транспортной доступности объектов национального авиастроения, Жуковского, городских поселений Кратово и Раменское предусмотрена реконструкция ул. Туполева до параметров магистральной улицы общегородского значения. Проектом предусмотрена реконструкция участка ул. Туполева от транспортной развязки на пересечении ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань с увеличением числа полос движения с четырех до восьми. Для беспрепятственного пропуска транзитного транспорта и обеспечения движения местного транспорта на площади Громова планируется устройство двухуровневой транспортной развязки со строительством четырехполосного тоннеля протяженностью 712 м», — отметил И. Тресков.
Также по просьбам жителей на период строительства тоннеля сохраняются транспортные и пешеходные связи. С этой целью работы планируется разбить на несколько этапов. При этом строительство тоннеля не будет загромождать площадь, сохранив пространство и архитектурный облик города. Через 700 м от площади им. М. Громова при движении в сторону Раменского проектом предусмотрено устройство разворота в сторону Москвы для автотранспорта, выезжающего с территории штаб-квартиры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Возможность движения по местной улично-дорожной сети будет обеспечиваться боковыми проездами с односторонним движением и устройством двух разворотов на площади им. М. Громова.
С целью организации и обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта на строящемся объекте запланирована установка двух динамических информационных табло (ДИТ), установка дорожных знаков, щитков и светофора. Для организации пешеходного движения предусматривается устройство тротуаров вдоль основного хода и по боковым проездам по всей длине с подходами к посадочным площадкам автобусных остановок. Также для безопасного передвижения пешеходов по ул. Туполева предусматривается устройство пяти надземных пешеходных переходов. Рядом с жилой застройкой установят шумозащитные экраны. Также будет обустроена асфальтированная парковка на 82 машиномест, в том числе 8 машиномест для маломобильных групп граждан. Перспективная интенсивность движения на ул. Туполева составит порядка 5 тыс. автомобилей, расчетная скорость — 70 км/ч. Стоимость контракта на реконструкцию составляет 6,6 млрд руб. Финансирование будет производиться за счет средств Дорожного фонда Московской области.
Агентство «Москва»: последние новости
Ежегодный московский праздник «Сабантуй» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного здания в Электростали Движение двух электричек на Белорусском направлении МЖД полностью отменено
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию204
Коалиция США ударила по мирным жителям291
В Москве произошла перестрелка12
Фото кабинета Медведева удивило россиян455
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1331
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение