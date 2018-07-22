Реконструкция ул. Туполева в Жуковском начнется до конца года 

Реконструкция ул. Туполева в Жуковском начнется в 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Реконструкция ул. Туполева протяженностью 2,7 км в городском округе Жуковский начнется в 2018 г. Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с АО «Стройтрансгаз» на проведение работ по реконструкции автомобильной дороги. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовке территории. Строительно-монтажные работы планируется начать в IV квартале 2018 г., а завершить все работы в IV квартале 2020 г.», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.
По его словам, уровень загрузки и пропускная способность существующей ул. Туполева, имеющей по одной полосе движения в каждую сторону, не позволяет обеспечить должный уровень транспортной доступности Жуковского. «Для обеспечения транспортной доступности объектов национального авиастроения, Жуковского, городских поселений Кратово и Раменское предусмотрена реконструкция ул. Туполева до параметров магистральной улицы общегородского значения. Проектом предусмотрена реконструкция участка ул. Туполева от транспортной развязки на пересечении ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань с увеличением числа полос движения с четырех до восьми. Для беспрепятственного пропуска транзитного транспорта и обеспечения движения местного транспорта на площади Громова планируется устройство двухуровневой транспортной развязки со строительством четырехполосного тоннеля протяженностью 712 м», — отметил И. Тресков.
Также по просьбам жителей на период строительства тоннеля сохраняются транспортные и пешеходные связи. С этой целью работы планируется разбить на несколько этапов. При этом строительство тоннеля не будет загромождать площадь, сохранив пространство и архитектурный облик города. Через 700 м от площади им. М. Громова при движении в сторону Раменского проектом предусмотрено устройство разворота в сторону Москвы для автотранспорта, выезжающего с территории штаб-квартиры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Возможность движения по местной улично-дорожной сети будет обеспечиваться боковыми проездами с односторонним движением и устройством двух разворотов на площади им. М. Громова.
С целью организации и обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта на строящемся объекте запланирована установка двух динамических информационных табло (ДИТ), установка дорожных знаков, щитков и светофора. Для организации пешеходного движения предусматривается устройство тротуаров вдоль основного хода и по боковым проездам по всей длине с подходами к посадочным площадкам автобусных остановок. Также для безопасного передвижения пешеходов по ул. Туполева предусматривается устройство пяти надземных пешеходных переходов. Рядом с жилой застройкой установят шумозащитные экраны. Также будет обустроена асфальтированная парковка на 82 машиномест, в том числе 8 машиномест для маломобильных групп граждан. Перспективная интенсивность движения на ул. Туполева составит порядка 5 тыс. автомобилей, расчетная скорость — 70 км/ч. Стоимость контракта на реконструкцию составляет 6,6 млрд руб. Финансирование будет производиться за счет средств Дорожного фонда Московской области.