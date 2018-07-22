Реконструкция ул. Туполева в Жуковском начнется до конца года

Реконструкция ул. Туполева в Жуковском начнется в 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Реконструкция ул. Туполева протяженностью 2,7 км в городском округе Жуковский начнется в 2018 г. Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с АО «Стройтрансгаз» на проведение работ по реконструкции автомобильной дороги. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовке территории. Строительно-монтажные работы планируется начать в IV квартале 2018 г., а завершить все работы в IV квартале 2020 г.», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова

По его словам, уровень загрузки и пропускная способность существующей ул. Туполева, имеющей по одной полосе движения в каждую сторону, не позволяет обеспечить должный уровень транспортной доступности Жуковского. «Для обеспечения транспортной доступности объектов национального авиастроения, Жуковского, городских поселений Кратово Раменское предусмотрена реконструкция ул. Туполева до параметров магистральной улицы общегородского значения. Проектом предусмотрена реконструкция участка ул. Туполева от транспортной развязки на пересечении ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань с увеличением числа полос движения с четырех до восьми. Для беспрепятственного пропуска транзитного транспорта и обеспечения движения местного транспорта на площади Громова планируется устройство двухуровневой транспортной развязки со строительством четырехполосного тоннеля протяженностью 712 м», — отметил И. Тресков.

Также по просьбам жителей на период строительства тоннеля сохраняются транспортные и пешеходные связи. С этой целью работы планируется разбить на несколько этапов. При этом строительство тоннеля не будет загромождать площадь, сохранив пространство и архитектурный облик города. Через 700 м от площади им. М. Громова при движении в сторону Раменского проектом предусмотрено устройство разворота в сторону Москвы для автотранспорта, выезжающего с территории штаб-квартиры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Возможность движения по местной улично-дорожной сети будет обеспечиваться боковыми проездами с односторонним движением и устройством двух разворотов на площади им. М. Громова.

С целью организации и обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта на строящемся объекте запланирована установка двух динамических информационных табло (ДИТ), установка дорожных знаков, щитков и светофора. Для организации пешеходного движения предусматривается устройство тротуаров вдоль основного хода и по боковым проездам по всей длине с подходами к посадочным площадкам автобусных остановок. Также для безопасного передвижения пешеходов по ул. Туполева предусматривается устройство пяти надземных пешеходных переходов. Рядом с жилой застройкой установят шумозащитные экраны. Также будет обустроена асфальтированная парковка на 82 машиномест, в том числе 8 машиномест для маломобильных групп граждан. Перспективная интенсивность движения на ул. Туполева составит порядка 5 тыс. автомобилей, расчетная скорость — 70 км/ч. Стоимость контракта на реконструкцию составляет 6,6 млрд руб. Финансирование будет производиться за счет средств Дорожного фонда Московской области.