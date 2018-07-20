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В Ростовской области больше не будет льгот на капитальный ремонт в кредит
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В Ростовской области больше не будет льгот на капитальный ремонт в кредит 

Деловое сообщество 1 час назад
Российское правительство прекратило реализацию проекта, согласно которому в нескольких пилотных регионах, в том числе в Ростовской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ гасил за жителей проценты по кредитам за капитальный ремонт. Об этом сообщил заместитель донского министра ЖКХ Валерий Былков. В прошлом году этой возможностью воспользовались владельцы специальных расчетных счетов, у которых необходимость поскорее провести определенные работы.
«Мы рассчитывали, что в 2018 году проект продолжит работу, что будут и средства, и нормативные акты. Но сейчас середина июля, и мы понимаем, что в этом году механизм субсидирования, который мы активно продвигали и рекламировали, вряд ли уже появится», — рассказал Валерий Былков. Тем не менее, в правительстве региона рассчитывают на реинкарнацию программы в следующем году, либо рассмотрят возможность компенсаций из бюджета Ростовской области. В прошлом году в проекте приняло участие 22 ТСЖ региона, в 2018 году заявок было 35.
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