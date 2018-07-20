Кайли Дженнер начала брать «уроки стиля» у Пэрис Хилтон: фото

Кайли Дженнер не перестает удивлять поклонников своими стильными образами. Вчера в сети обсуждали маленькое черное платье от Fendi, которое основательница косметического бренда надела на романтическое свидание с бойфрендом, а сегодня внимание общественности было приковано к ее спортивному костюму.

Кайли Дженнер

На шопинг с Трэвисом Скоттом 20-летняя Кайли оделась как Пэрис Хилтон . Кукольно-розовые брюки и топ-кроп она дополнила белыми кроссовками и стала похожа на куклу Барби. Однозначно, нежные оттенки ей идут гораздо больше, чем кислотные.

Кайли Дженнер начала брать «уроки стиля» у Пэрис Хилтон: фото

Напомним, что в феврале у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта родилась дочь. Малышку назвали Сторми. Удивительно, но влюбленные не стали заключать брак и даже съезжаться. Звезда реалити-шоу по-прежнему живет в родительском доме.