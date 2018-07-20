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Челябинские айтишники разработают нейросеть, которая будет предсказывать исходы футбольных матчей
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Челябинские айтишники разработают нейросеть, которая будет предсказывать исходы футбольных матчей 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
28-29 июля уральские айтишники съедутся в Челябинск на хакатон, где поработают над точностью прогноза футбольных матчей. Они создадут новую модель машинного обучения, в которой собираются использоваться результаты тысяч прошедших игр. С этой задачей участники справятся за 48 часов, то есть трудиться
— Соревнования разработчиков организует компания Napoleon IT при поддержке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты с целью повышения общественного интереса к сфере машинного обучения, предоставления участникам возможности раскрыть свой потенциал и развить профессиональные навыки, — говорят организаторы.
К участию приглашают действующих IT-специалистов и студентов технического профиля. Форум состоится на территории на территории IT PARK-74. Победитель получит 50 000 рублей, за второе место дадут 30 000, а за третье — 20 000 рублей. Зарегистрироваться можно здесь
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