«Уралвагонзавод» повысит уровень образования подростков с помощью детского конкурса

"Уралвагонзавод" объявляет конкурс среди школьников на инновационную идею диверсификации производства. Конкурс пройдет с 17 июля по 17 августа, призван повысить уровень подростков в области машиностроения. Благодаря таким мероприятиям повышается также и престиж отечественного ОПК", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в конкурсе может принять участие любой подросток от 12 до 18 лет. Дети могут выбрать несколько направлений — «Разработка новых видов продукции машиностроительной отрасли», «Повышение экономической эффективности работы машиностроительных предприятий» и «Диверсификация производства — будущее оборонно— промышленного комплекса России ».

"Авторов лучших работ 24 августа определит экспертный совет, в состав которого вошли ведущие специалисты «Уралвагонзавода» по основным направлениям, а лучшие авторские проекты получат информационную поддержку и будут рекомендованы для практической реализации. В первую очередь жюри будет оценивать актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, качество ее обоснования. Учитываться будет и социальная значимость, новизна и креативность, а также личный вклад автора в ее разработку, финансово-экономическая эффективность и возможность практической реализации на предприятия", — сказали в пресс-службе, добавив, что победителем конкурса станет тот, кто наберет максимальное количество баллов по итогам экспертной оценки.

Кроме победителя жюри конкурса определит еще трех лауреатов конкурса I, II и III степеней. «Мы также надеемся этим еще больше подтолкнуть к научно-техническому творчеству детей и молодежь», — приводит пресс-служба слова директора по корпоративным коммуникациям — советника генерального директора завода Дмитрия Калениченко.