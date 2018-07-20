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Грузия ответила Роспотребнадзору на критику вина
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Грузия ответила Роспотребнадзору на критику вина 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Национальное агентство вина Грузии ответило на критику Роспотребнадзора, не допустившего на днях в Россию крупную партию грузинского вина, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В Агентстве заявили, что постоянно заботятся о качестве вина и продолжают работу с госструктурами и частным сектором, чтобы «абсолютное большинство из производимых десятков миллионов бутылок вина соответствовало необходимым стандартам и требованиям».
В Тбилиси отметили, что вино из Грузии поставляется более чем в 50 стран мира, при этом больше всего — в Россию, куда за первое полугодие туда поставили 24 млн бутылок. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2017 года составил 24%. Дегустационная комиссия Национального агентства вина Грузии за шесть месяцев 2018 года проверила 4 тыс. 813 образцов предназначенного на экспорт вина, забраковав 93 штуки. Там отметили также, что намерены и впредь делать все необходимое для контроля экспортируемого вина из Грузии. Напомним, в марте 2018 года в ФТС сообщили, что поставки импортного вина в Россию в 2017 году увеличились почти на 40%, до 244,4 млн литров, а ажиотаж на российские вина закончился — их производство снизилось до 319,7 млн литров — на 13,4% меньше, чем в прошлом году.
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