Грузия ответила Роспотребнадзору на критику вина

В Агентстве заявили, что постоянно заботятся о качестве вина и продолжают работу с госструктурами и частным сектором, чтобы «абсолютное большинство из производимых десятков миллионов бутылок вина соответствовало необходимым стандартам и требованиям».

В Тбилиси отметили, что вино из Грузии поставляется более чем в 50 стран мира, при этом больше всего — в Россию, куда за первое полугодие туда поставили 24 млн бутылок. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2017 года составил 24%. Дегустационная комиссия Национального агентства вина Грузии за шесть месяцев 2018 года проверила 4 тыс. 813 образцов предназначенного на экспорт вина, забраковав 93 штуки. Там отметили также, что намерены и впредь делать все необходимое для контроля экспортируемого вина из Грузии. Напомним, в марте 2018 года в ФТС сообщили, что поставки импортного вина в Россию в 2017 году увеличились почти на 40%, до 244,4 млн литров, а ажиотаж на российские вина закончился — их производство снизилось до 319,7 млн литров — на 13,4% меньше, чем в прошлом году.