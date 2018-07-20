Ещё
В Северной Осетии планируют учредить Орден имени генерала Плиева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии планируют учредить Орден имени генерала Плиева 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Государственная воинская награда — орден имени дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева — будет учреждена на родине военачальника в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил депутат парламента республики Борис Кантемиров.
"Учреждение ордена имени нашего выдающегося земляка Иссы Плиева проходит определенные процедуры — необходимо четко определить критерии присвоения награды, чтобы ее не раздавали направо и налево, и обсудить представленный эскизный проект. Этот почетный и достойный орден украсит не только мундир военнослужащего любого ранга, но и представителя гражданского сообщества", — сказал Кантемиров.
Инициатором учреждения республиканского ордена является глава благотворительного фонда культуры имени Азанбека Джанаева Заур Джанаев. Он обратился в Собрание представителей Владикавказа, которое направило разработанный ими документ в парламент республики. «Долгие годы Северная Осетия… не имела в перечне госнаград упоминания о военнослужащих. Но время и история всё расставляют по местам», — сказал ТАСС Джанаев.
Согласно проекту, орден представляет собой девятиконечную звезду — символ скифов, предков осетин. В центре звезды расположен портрет генерала Плиева, а колодка оформлена в виде бело-красно-желтого триколора Алании и красного флага СССР.
По словам Джанаева, орден Плиева будут присваивать лицам высшего командного состава и офицерам Вооруженных сил РФ и Южной Осетии; служащим ФСБ, МВД и МЧС России; представителям дислоцированной в республике 58-й армии Южного военного округа, а также погибшим при исполнении воинского долга (посмертно). Кавалерами ордена смогут стать и гражданские лица, в частности учителя, которые внесли большой вклад в воспитание молодежи; награду также предлагается вручать представителям других стран.
С просьбой об учреждении ордена к главе республики Вячеславу Битарову обратилась и инициативная группа из числа 25 генералов-осетин. «Во имя консолидации нации и укрепления ее ратной славы просим Вас инициировать вопрос учреждения высшей военной награды республики — орден „Генерал Плиев“. Пусть имя лучшего из лучших зажигает сердца молодых неиссякаемой любовью к Родине и защите ее интересов во имя мира и добра», — говорится в обращении.
О генерале Плиеве
Генерал армии Исса Плиев, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, родился в 1903 году в селении Старый Батако в нынешнем Правобережном районе Северной Осетии. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. За форсирование реки Южный Буг, в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву было присвоено звание Героя Советского Союза; за успехи в разгроме Квантунской армии стал дважды Героем Советского Союза. Во время Карибского кризиса, с июля 1962 года по май 1963 года, командовал группой советских войск на Кубе в ходе секретной операции «Анадырь».
ТАСС: последние новости
ВКС РФ получили более 30 самолетов и комплекс С-300 после ремонта Сальвини: МВД Италии и РФ договорились создать общие базы данных для борьбы с терроризмом Специалисты "Ильюшина" начали отработку бортовых систем опытного самолета Ил-112В
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии285
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России303
На Украине раскопали могилу ведьмы32
Тест: Азовское море или Черное?3
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение