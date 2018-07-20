В Северной Осетии планируют учредить Орден имени генерала Плиева

"Учреждение ордена имени нашего выдающегося земляка Иссы Плиева проходит определенные процедуры — необходимо четко определить критерии присвоения награды, чтобы ее не раздавали направо и налево, и обсудить представленный эскизный проект. Этот почетный и достойный орден украсит не только мундир военнослужащего любого ранга, но и представителя гражданского сообщества", — сказал Кантемиров.

Инициатором учреждения республиканского ордена является глава благотворительного фонда культуры имени Азанбека Джанаева Заур Джанаев. Он обратился в Собрание представителей Владикавказа, которое направило разработанный ими документ в парламент республики. «Долгие годы Северная Осетия… не имела в перечне госнаград упоминания о военнослужащих. Но время и история всё расставляют по местам», — сказал ТАСС Джанаев.

Согласно проекту, орден представляет собой девятиконечную звезду — символ скифов, предков осетин. В центре звезды расположен портрет генерала Плиева, а колодка оформлена в виде бело-красно-желтого триколора Алании и красного флага СССР.

МВД и По словам Джанаева, орден Плиева будут присваивать лицам высшего командного состава и офицерам Вооруженных сил РФ Южной Осетии ; служащим ФСБ МЧС России ; представителям дислоцированной в республике 58-й армии Южного военного округа, а также погибшим при исполнении воинского долга (посмертно). Кавалерами ордена смогут стать и гражданские лица, в частности учителя, которые внесли большой вклад в воспитание молодежи; награду также предлагается вручать представителям других стран.

С просьбой об учреждении ордена к главе республики Вячеславу Битарову обратилась и инициативная группа из числа 25 генералов-осетин. «Во имя консолидации нации и укрепления ее ратной славы просим Вас инициировать вопрос учреждения высшей военной награды республики — орден „Генерал Плиев“. Пусть имя лучшего из лучших зажигает сердца молодых неиссякаемой любовью к Родине и защите ее интересов во имя мира и добра», — говорится в обращении.

О генерале Плиеве