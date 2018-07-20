В Нижегородской области появится скульптура «Соловьи России»

фото из архива редакцииВ Нижегородской области появится скульптура «Соловьи России»21 июля в Лукояновском районе состоится VIII межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Лисьмапря».

Организатором мероприятия выступила местная национально-культурная автономия мордвы Лукояновского района Нижегородской области и администрация Лукояновского района при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области».

В фестивале примут участие жители муниципальных районов Нижегородской области с компактным проживанием мордовского населения, творческие национальные коллективы Нижегородской области и Республики Мордовия

В программе фестиваля: выставка-продажа продукции художественных промыслов, литературы, продукции национальной мордовской кухни, дегустация блюд мордовской кухни, реконструкция обрядового действия на кургане Маар, обряд оберега, спортивные состязания и гала-концерт участников VII межрегионального фестиваля на открытой площадке. Участники мероприятия примут участие в торжественном открытии скульптуры «Соловьи России».

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