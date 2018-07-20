Ещё
В Нижегородской области появится скульптура «Соловьи России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижегородской области появится скульптура «Соловьи России» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииВ Нижегородской области появится скульптура «Соловьи России»21 июля в Лукояновском районе состоится VIII межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Лисьмапря».
Организатором мероприятия выступила местная национально-культурная автономия мордвы Лукояновского района Нижегородской области и администрация Лукояновского района при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области».
В фестивале примут участие жители муниципальных районов Нижегородской области с компактным проживанием мордовского населения, творческие национальные коллективы Нижегородской области и Республики Мордовия.
В программе фестиваля: выставка-продажа продукции художественных промыслов, литературы, продукции национальной мордовской кухни, дегустация блюд мордовской кухни, реконструкция обрядового действия на кургане Маар, обряд оберега, спортивные состязания и гала-концерт участников VII межрегионального фестиваля на открытой площадке. Участники мероприятия примут участие в торжественном открытии скульптуры «Соловьи России».
0+
Нижегородская правда: последние новости
Архитекторы.рф. Градостроителям открыли площадку для бесплатного профессионального образования Нижне-Волжскую набережную превратят в танцпол Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» впервые представят региональному бизнес-сообществу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии285
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России303
На Украине раскопали могилу ведьмы32
Тест: Азовское море или Черное?3
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение