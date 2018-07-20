На Экомаркете устроят благотворительный Garage sale

5 августа в районе Коньково можно будет сдать ненужные вещи. Благотворительный Garage sale проведут на Экомаркете (м. «Коньково», улица Профсоюзная, 126/3). Работать он будет с 12 до 19.00. Приносите сюда свои вещи. Они могут принести радость кому-то еще, а заодно помогут фонду «Старость в радость».

Благотворительный фонд «Старость в радость» вырос из одноименного волонтерского движения. Его главной задачей было улучшить жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшить эмоциональный вакуум, в котором оказываются старики после попадания в интернат.

В программе запланированы мастер-классы: по арт-терапии, по этикету, по метафорическим картам, изготовление бумажных цветов. Также состоится выступление представителя благотворительного фонда «Старость в радость».