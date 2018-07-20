Fiat 500L и 500X получили специальную версию Chrome Appearance

Компания Fiat запускает два новых пакета Chrome Appearance, предназначающиеся для моделей 500L и 500X.

Fiat 500L 2018 модельного года получает от пакета Chrome Appearance следующие обновления: хромированные акценты на передней и задней панелях, противотуманные фары и уникальные 17-дюймовые колесные диски с аналогичной отделкой. Для клиентов предоставляется на выбор семь расцветок кузова: Grigio Chiaro (графитовый металлик), Bianco (белый), Rosso (красный), Grigio Scuro (серый металлик), Blue Tornado и Blue Denim. Стоимость пакета составляет 495 долларов США.

Что касается 500X, автомобиль может оснащаться комплектом Satin Chrome Appearance на версиях FWD и AWD (695 и 395 долларов США соответственно). Пакет добавляет атласные хромированные акценты на крышках зеркал, боковых ручках, боковой части машины, задних фарах и рейлингах. Также появляются автоматические фары и 17-дюймовые колесные диски с хромированной отделкой (актуально исключительно для моделей FWD).

«Fiat 500X предлагает уверенность в вождении, сидения для пяти пассажиров и лучший в своем классе крутящий момент», — заявил исполнительный директор FCA North America Стив Беам и продолжил: «Fiat 500L оснащен турбодвигателем и имеет просторный, гибкий интерьер с почти 360-градусным обзором. Наши новые пакеты Chrome Appearance предоставляют каждому из этих итальянских, веселых и привлекательных автомобилей гладкий, изысканный и индивидуальный внешний вид».