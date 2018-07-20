Ещё
Полиция будет контролировать пляжный отдых жителей Коми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция будет контролировать пляжный отдых жителей Коми 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Коми сотрудники полиции, а также специально обученные спасатели будут совместно осуществлять контроль за общественным порядком и безопасностью граждан у водоемов. Такое решение принято в связи с наступлением летнего сезона и солнечных дней, во время которых местные жители предпочитают отдыхать на пляжах. Известно, что основной обязанностью полицейских будет патрулирование местности, расположенной недалеко от рек, озер, прудов и т.д. Также ответственные за контроль безопасности отдыхающих проинструктируют их и расскажут о правилах поведения на пляже. Более того, особое внимание уделят и любителям алкогольных напитков. С 2003 года правительство республики постановило наказывать граждан в состоянии алкогольного опьянения, находящихся в общественных местах. Между тем, отмечается, что, обнаружив на территориях водоемов детей без присмотра взрослых, патрульные доставят их к родителям или законным представителям. А они, в свою очередь, будут привлечены к ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Появилось видео жестоких пыток заключенного в колонии Ярославля «Сперва я принял его за Луну». Нижнетагильский уфолог обнаружил НЛО «Это катастрофа». Познер раскритиковал россиян за нежелание работать в 55 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии285
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России303
На Украине раскопали могилу ведьмы32
Тест: Азовское море или Черное?3
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение