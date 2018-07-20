Полиция будет контролировать пляжный отдых жителей Коми 

В Коми сотрудники полиции, а также специально обученные спасатели будут совместно осуществлять контроль за общественным порядком и безопасностью граждан у водоемов. Такое решение принято в связи с наступлением летнего сезона и солнечных дней, во время которых местные жители предпочитают отдыхать на пляжах. Известно, что основной обязанностью полицейских будет патрулирование местности, расположенной недалеко от рек, озер, прудов и т.д. Также ответственные за контроль безопасности отдыхающих проинструктируют их и расскажут о правилах поведения на пляже. Более того, особое внимание уделят и любителям алкогольных напитков. С 2003 года правительство республики постановило наказывать граждан в состоянии алкогольного опьянения, находящихся в общественных местах. Между тем, отмечается, что, обнаружив на территориях водоемов детей без присмотра взрослых, патрульные доставят их к родителям или законным представителям. А они, в свою очередь, будут привлечены к ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей.
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