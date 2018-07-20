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«Почта России» доставила москвичу «живые» посылки
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«Почта России» доставила москвичу «живые» посылки 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
«Почта России» оперативно доставила жителю Москвы посылки с пчелами, при пересылке ни одно насекомое не пострадало, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.
«Семь пчеломаток доставили из Майкопа в Москву за три дня. Перевозили пчел в специальной деревянной коробке с тремя круглыми ячейками. Коробка была оборудована сеткой, чтобы насекомые не вылетели, и специальной надписью: «Осторожно. Живые пчелы. Не переворачивать, на солнце не держать», — говорится в сообщении.
С «живыми» посылками столичные почтовики сталкиваются часто. Обычно пчел отправляют простыми посылками, упакованными в специальную сетку, и крупными партиями. При этом, EMS-отправления для пересылки насекомых — редкость.
Водитель-курьер, который доставлял жужжащее отправление, постарался создать для насекомых максимально комфортные условия: пчел перевозили в кабине почтового автомобиля на переднем сиденье.
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